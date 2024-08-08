«Сибстекло» будет завозить стеклобой в Новосибирск из Узбекистана

Компания «Сибстекло» договорилась с заводом компании Carlsberg Uzbekistan о поставках в Новосибирск стеклобоя. Об этом на пресс-конференции заявил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.
— В одной из поездок в Узбекистан мы встречались с компанией Carlsberg и договорились, что «Сибстекло» будет поставлять на предприятие облегченную бутылку, а обратно пойдет стеклобой, — рассказал чиновник. — Пока (со стеклобоем в Новосибирске) дефицит, так как (в регионе) не построили мусоросортировочный комплекс.
В компании «Сибстекло» редакции Infopro54 подтвердили, что достигнута принципиальная договоренность о поставках в Новосибирск стеклоотходов из Узбекистана, условия сотрудничества обсуждаются.
— На предприятии уже сейчас доля стеклоотходов в составе сырья для производства коричневой тары, доходит до 55-60%, бесцветной — до 35%. В перспективе, планируем довести общий показатель до 80% , что будет способствовать выполнению задач в рамках перехода к экономике замкнутого цикла, — пояснили в пресс-службе «РАТМ Холдинга» («Сибстекло» входит в холдинг. — Ред.).
— Начало строительства стеклообогатительной фабрики (СОФ) в экотехнопарке во многом зависит от того, когда подведут коммуникации к площадке (электро-, газоснабжение и т.д.), — эту задачу решает УК «Экоцифра» (Входит в ППК «Российский экологический оператор». — Ред.), а также от даты ввода в эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке ТКО (сокращенно КПО «Левобережный») в рамках реализации концессионного соглашения с правительством Новосибирской области, — прокомментировали в пресс-службе «РАТМ Холдинга».
В Новосибирске еще в 2021 году анонсировались планы по созданию системы утилизации стеклотары. На тот момент, по экспертной оценке, в городе и области выбрасывались 55 тысяч тонн стеклотары в год. Стоит также отметить, что в начале июля 2024 года экспертиза «зарубила» проектную документацию нового левобережного мусорного полигона под Новосибирском. А в середине июля власти закрыли старый полигон «Левобережный».
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибстекло» будет поставлять стеклотару для производителя из Узбекистана.
Фото freepik, автор: freepik
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