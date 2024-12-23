Владимир Скакун: «Искитимцемент» продолжает реализацию инвестиционной программы

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал Infopro54 о том, с какими результатами предприятие заканчивает сезон 2024 года, а также о приоритетах в инвестиционной политике.

— Владимир Петрович, как вы оцениваете итоги строительного сезона 2024 года для «Искитимцемента»? В создании каких объектов принимало участие ваше предприятие?

— В период с января по ноябрь предприятие произвело 1,328 млн тонн цемента — на 5,4% больше, чем за одиннадцать месяцев 2023-го. Потребителям отгружены 1,315 млн тонн стройматериала (+4,1 %).

Наш основной рынок сбыта — Новосибирская область и Алтайский край. Также мы поставляем цемент заказчикам Омской области.

Сегодня в Новосибирской области около 75% цемента потребляются в жилищном строительстве многоквартирных домов и ИЖС, а в целом по Сибири ― около 68%. Кроме того, он используется при строительстве инфраструктурных проектов. В Новосибирске это Восточный обход, реконструкция второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево, строительство федерального детского реабилитационного центра.

— «Искитимцемент» ежегодно увеличивает объемы инвестиций в развитие производства. Какие проекты реализованы в этом году?

— Действительно, суммы финансовых вложений в обновление действующего производства колоссальные. Среди самых масштабных проектов — реконструкция электрических сетей напряжением 3 киловольт с переходом на 6 киловольт, реконструкция системы аспирации за холодильником вращающейся печи №7, оснащение печей автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, строительство сепаратора на цементной мельнице №5.

— Два из названных масштабных проектов направлены на улучшение экологичности производства. Каковы результаты деятельности предприятия в этом направлении? Это особенно важно, если учесть, что Искитим включен в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

— В рамках одобренной Минпромторгом России программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ) — неотъемлемой части КЭР — до 1 января 2028 года нам предстоит реализовать шесть проектов. Три из них уже успешно завершены.

В 2022 году на предприятии выполнили реконструкцию вращающейся печи № 9 с установкой нового рукавного фильтра на клинкерный холодильник и заменой газовой горелки. В апреле 2024 года в эксплуатацию введен рукавный фильтр за колосниковым холодильником вращающейся печи №7. Эффективность мероприятий подтверждена специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО», принятые меры позволили АО «Искитимцемент» значительно сократить воздействие производства на окружающую среду.

В результате выполненных в 2020-2023 годах проектов нам удалось достичь снижения выбросов на 3164,303 тонны. Мероприятия, реализация которых запланирована на период с 2024 до 2030 года, позволят снизить выбросы еще на 1904,872 тонны.

В настоящее время начаты работы по техническому перевооружению аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №8 и замене газовой горелки на вращающейся печи №7.

В планах предприятия — дальнейшее выполнение программы по сохранению и улучшению экологически безопасной и комфортной обстановки на промплощадке.

— Расскажите подробнее о строительстве сепараторной установки. Почему вы решили инвестировать средства в это оборудование?

— На строительном рынке сохраняется рост спроса на сепарированный цемент, поэтому в июле 2024 года мы ввели в эксплуатацию сепараторную установку на цементной мельнице №5. Это позволило повысить часовую производительность мельницы на 25% и дополнительно производить около 65 тысяч тонн сепарированного цемента в месяц.