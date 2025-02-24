В Новосибирске назвали топ-3 нарушений ПДД

В Новосибирской области подвели итоги дорожно-транспортных происшествий за прошлый год.

— По данным ГАИ региона, за 2024 год больше всего дорожно-транспортных происшествий на территории области произошло из-за нарушения водителями правил проезда перекрестков – 427 столкновений, – сообщает пресс-служба ЦОД.

В них погибли 15 и пострадали 570 человек.

На втором месте по количеству ДТП стоят нарушения правил проезда пешеходных переходов: 408 аварий.

Особенно часто эти нарушения встречаются в Новосибирске и становятся основными причинами травм в ДТП. В 2024 году в таких авариях в регионе пострадали более 400 человек, а 16 погибли.

Третье место по количеству причин заняла неправильно выбранная водителями скорость. Как отмечают сотрудники дорожной полиции региона, этот вид нарушений особенно распространён на региональных дорогах. В 2024 году произошло 315 аварий, в результате которых 430 человек получили травмы, а 46 погибли.

В ГИБДД по Новосибирской области советуют: чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, необходимо следить за дорожными знаками и разметкой. Также важно помнить о правилах проезда перекрёстков и всегда снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область вошла в Топ регионов по оформлению ДТП по европротоколу. Регион замыкает тройку лидеров.