Персональные данные будут передаваться в единую биометрическую систему без согласия владельца

Комитет Госдумы по информационной политике на заседании поддержал поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных, который предполагает возможность передачи таких сведений в единую биометрическую систему без получения на это согласия, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, ко второму чтению документа поступило шесть поправок, четыре из которых комитет рекомендует к принятию. Одной из них устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных.

В Госдуме уточнили, что подобная процедура будет вестись при условии обязательного уведомления субъекта. Предполагается, что механизм будет способствовать расширению применения безналичной оплаты.

Поправками предлагается также перенести срок вступления закона в силу с 1 сентября 2022 на 1 марта 2023 года.

Ранее редакция сообщала о поправках в ФЗ «Об исполнительном производстве», которые защитят российских должников от списания с их счетов последних денег.