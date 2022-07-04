По налогу на прибыль Новосибирская область в июне недобрала 1 млрд рублей

— За первое полугодие 2022 года бюджет области по доходам исполнен на 120 млрд рублей, 94 млрд из них составляют собственные доходы — 55% от плана. Динамика превышает запланированные показатели, что на сегодняшний день подтверждает надежность общего прогноза, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.
Исполнение расходной части составило 42%. Финансированием были обеспечены все поданные платежные документы.
— В июне замедлилось поступление платежей по налогу на прибыль в виду возвратов от банковского сектора. Мы не получили более 1 млрд рублей от плана. Общий план вытянули за счет более сильного поступления по НДФЛ, — констатировал министр.
В связи с этим он заявил, что общая концепция бюджета на 2022-2024 годы, которая требует формирования внутри бюджета финансовых резервов, подтверждается.
Чиновник напомнил, что в правительстве региона идет подготовка бюджета области на 2023-2025 годы, параллельно с документами, которые прорабатываются на федеральном уровне правительством РФ, Минфином РФ и ЦБ РФ.
— На минувшей неделе все профильные комитеты регионального парламента также рассмотрели поправки в бюджет 2022 года, внесенные правительство области. Результаты вы все знаете, — отметил Виталий Голубенко. — Сейчас идет формирование поправок между первым и вторым чтением.
Ранее редакция сообщала, что в бюджете Новосибирска резко снизились платежи по НДФЛ.
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