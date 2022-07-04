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По налогу на прибыль Новосибирская область в июне недобрала 1 млрд рублей

  • 04/07/2022, 16:34
Автор:
новости Новосибирска
Минфин региона настаивает на формирования внутри областного бюджета финансовых резервов.

— За первое полугодие 2022 года бюджет области по доходам исполнен на 120 млрд рублей, 94 млрд из них составляют собственные доходы — 55% от плана. Динамика превышает запланированные показатели, что на сегодняшний день подтверждает надежность общего прогноза, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Исполнение расходной части составило 42%. Финансированием были обеспечены все поданные платежные документы.

— В июне замедлилось поступление платежей по налогу на прибыль в виду возвратов от банковского сектора. Мы не получили более 1 млрд рублей от плана. Общий план вытянули за счет более сильного поступления по НДФЛ, — констатировал министр.

В связи с этим он заявил, что общая концепция бюджета на 2022-2024 годы, которая требует формирования внутри бюджета финансовых резервов, подтверждается.

Чиновник напомнил, что в правительстве региона идет подготовка бюджета области на 2023-2025 годы, параллельно с документами, которые прорабатываются на федеральном уровне правительством РФ, Минфином РФ и ЦБ РФ.

— На минувшей неделе все профильные комитеты регионального парламента также рассмотрели поправки в бюджет 2022 года, внесенные правительство области. Результаты вы все знаете, — отметил Виталий Голубенко. — Сейчас идет формирование поправок между первым и вторым чтением.

новости Новосибирска

Поправки в бюджет: депутаты недовольны размером резервного фонда

Напомним, на минувшей неделе на бюджетном комитете регионального парламента прошло бурное обсуждение первого пакета поправок в областной бюджет 2022 года. Возмущение депутатов вызвало решение правительства увеличить резервный фонд с 2.9 млрд рублей до 26 млрд рублей. Виталий Голубенко объяснял это необходимостью оперативного принятия решений в части финансирования зарплат бюджетников и т.д. Депутаты предложили разнести эти расходы по целевым статьям и сократить резервный фонд до 5-6 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в бюджете Новосибирска резко снизились платежи по НДФЛ. 

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика налоги власть бюджет


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