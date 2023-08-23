«Имбиотест» внесен в список недобросовестных поставщиков в Новосибирске

Медицинское учреждение пожаловалось в УФАС на поставщика расходных материалов для бактериологической лаборатории. Компания не выполнила условия контракта. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского УФАС.

— Заказчик имел право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, поскольку ООО «Имбиотест» не ответило на претензию с требованием осуществить полную поставку товара. Также компания не предоставила объяснения причин неисполнения контракта, — сообщает УФАС.

Комиссия Новосибирского УФАС России признала односторонний отказ от исполнения контракта законным и включило общество в Реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что авиационный колледж в Новосибирске уличили в сговоре с поставщиком.