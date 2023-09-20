ФСБ задержала террориста, который отравил воду для военных (видео)

УФСБ России по Алтайскому краю предотвратили теракт и госизмену.

Спецназ задержал 42-летнего барнаульца, который отравил воду для мобилизованных военнослужащих, которые готовились к отправке в зону СВО.

― Установлено, что гражданин России через социальные сети сам вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил, ― сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.

Сибиряк пытался яростно доказать свои намерения. Для этого он совершил диверсию и отправил видеотчет кураторам, которые работают на СБУ.

Оперативникам удалось вовремя вычислить предателя. Военнослужащие не пострадали.