ФСБ задержала террориста, который отравил воду для военных (видео)

УФСБ России по Алтайскому краю предотвратили теракт и госизмену.
Спецназ задержал 42-летнего барнаульца, который отравил воду для мобилизованных военнослужащих, которые готовились к отправке в зону СВО.
― Установлено, что гражданин России через социальные сети сам вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил, ― сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.
Сибиряк пытался яростно доказать свои намерения. Для этого он совершил диверсию и отправил видеотчет кураторам, которые работают на СБУ.
Оперативникам удалось вовремя вычислить предателя. Военнослужащие не пострадали.
― В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье за покушение на государственную измену и террористический акт. Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ― добавили в ведомстве.
Видео: оперативное видео
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