Перспективные районы Новосибирска

Отдав предпочтение одному району, можно поселиться на берегу Оби, другому – в окрестностях будет сосновый бор, третьему – окажетесь рядом с Академгородком. Но для среднестатистического покупателя квартиры по-прежнему остаются в приоритете такие критерии выбора как: транспортная доступность, экологическая обстановка, социальная инфраструктура, плотность населения. Рассмотрим, какие из районов Новосибирска наиболее перспективные для проживания.

Заельцовский район

Один из крупнейших районов, расположен в северо-западной части города. Он считается одним из лидеров рейтинга локаций для комфортного проживания.

Минимальная стоимость однокомнатной квартиры здесь составляет 1,6 млн ₽.

Транспортная доступность

На территории локации расположено несколько станций метрополитена – «Заельцовская» и «Гагаринская». Если сесть на «конечной» красной ветки, то до противоположного берега Оки можно доехать за полчаса.

Экология

Это, пожалуй, самая веская причина для покупки жилья в Заельцовском районе, поскольку он находится в лесном массиве. На его территории расположен известный на всю страну Ботанический сад, Дендропарк и Зоопарк. Здесь же находится парк культуры и отдыха Заельцовский Бор. Дефицита зеленых насаждений в этой локации не наблюдается.

Инфраструктура

В Заельцовском районе функционируют несколько вузов, более двух десятков школ и детских садов. Также на территории локации имеются больницы и поликлиники.

Численность населения

На территории района проживает более 150 тысяч жителей.

Советский район

Данная локация – это наилучший выбор для тех, кто, прежде всего, ценит экологию и наличие инфраструктуры. Советский район расположен сразу на двух берегах Оби (в южной части города). Главная достопримечательность этой территории – Академгородок.

Купить квартиру в Новосибирске в новостройке лучше всего здесь (стоимость однокомнатных апартаментов – 2 млн. ₽).

Транспортная доступность

В районе развита сеть общественного транспорта – автобусы, маршрутное такси, электропоезда.

Экология

Советский район считается «зеленой зоной». Близость Обского водохранилища и обилие зеленых насаждений создают благоприятные условия для чистой экологии.

Инфраструктура

В районе сосредоточены университеты, НИИ, школы, центры досуга, кафе, торговые центры. Здесь находится крупный технопарк для стартаперов.

Численность населения

На территории района проживает 140 тысяч человек.

Дзержинский район

Локация расположена на правом берегу реки. Здесь сосредоточен фонд постройки времен СССР, но ведется активное строительство новых ЖК. Приобрести однокомнатную квартиру в Дзержинском районе города можно за 2,4 млн.₽.

Транспортная доступность

На территории Дзержинского района функционируют 2 станции метрополитена – «Золотая Нива» и «Березовая роща». Также предусмотрено трамвайное сообщение.

Экология

«Зеленая зона» находится в восточной части района, где сосредоточена основная масса садоводческих хозяйств. В Дзержинском районе можно прогуляться по Парку культуры «Березовая роща».

Инфраструктура

В локации работают более 100 спортивных учреждений в формате открытых и закрытых площадок (биатлонный центр, лыжная база, ДЮСШ). В Дзержинском районе расположен крупнейший развлекательный комплекс – «Сибирский Молл».

Численность населения

На территории района проживает более 180 тысяч человек.

Новосибирск был и остается востребованным городом для инвесторов в сфере недвижимости. В городе развитая инфраструктура, благоприятная экология и огромные возможности для раскрытия научного потенциала.

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