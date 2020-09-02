Первая очередь молочного завода «ЭкоНивы» будет сдана в 2021 году

Первый пусковой комплекс молочного завода ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (входит в холдинг «ЭкоНива») планируется сдать во втором квартале 2021 года. Цех по деминерализации и сушке сыворотки будет открыт в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. С открытием предприятия в Маслянинском районе появится 450 новых рабочих мест.

На заводе будет организовано производство широкого ассортимента молочной продукции — твёрдых и полутвёрдых сыров, сливочного масла, сухого молока, йогуртов. Кроме того, на предприятие будут проводиться экскурсионные маршруты. Предполагается, что оно станет частью туристического пространства Маслянинского района. Здесь будет реализован проект не только экологического туризма, но также сельскохозяйственного и производственного — для популяризации сельского образа жизни и аграрного производства. У туристов будет возможность посетить молокозавод, сыроварню, «вживую» наблюдать процесс приготовления молочных продуктов.

Напомним, строящийся в селе Пайвино завод станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции с производительностью 1150 тонн молока в сутки. На реализацию проекта «ЭкоНива» привлекла банковские кредиты на 18,9 млрд рублей.

Ранее президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр сообщал, что к 2022 году предприятие планирует выйти на полную мощность переработки. Продукцию компания планирует поставлять не только в центральную часть России, но и на экспорт, в страны Юго-Восточной Азии.

Фото: pixabay.com, автор- Dimhou