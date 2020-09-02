Первая очередь молочного завода «ЭкоНивы» будет сдана в 2021 году

Первый пусковой комплекс молочного завода ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» (входит в холдинг «ЭкоНива») планируется сдать во втором квартале 2021 года. Цех по деминерализации и сушке сыворотки будет открыт в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. С открытием предприятия в Маслянинском районе появится 450 новых рабочих мест.
Напомним, строящийся в селе Пайвино завод станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции с производительностью 1150 тонн молока в сутки. На реализацию проекта «ЭкоНива» привлекла банковские кредиты на 18,9 млрд рублей.
Ранее президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр сообщал, что к 2022 году предприятие планирует выйти на полную мощность переработки. Продукцию компания планирует поставлять не только в центральную часть России, но и на экспорт, в страны Юго-Восточной Азии.
Фото: pixabay.com, автор- Dimhou
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