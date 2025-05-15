Рекламодателям

Новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО

  • 15/05/2025, 14:15
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО
Он опровергает обвинение правоохранителей

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, арестованный по делу о превышении полномочий, назвал обвинения против себя «надуманными» и категорически отверг их. По его словам, обвинение связано с поставками продукции в зону спецоперации.

— Процедура сложная, мы с этим столкнулись в первый раз, потому что раньше наше министерство такими закупками не занималось. Я считаю, мы очень достойно эту задачу выполнили, начиная от частичной мобилизации до закупок товаров, в том числе двойного назначения, — цитирует Гончарова ТАСС.

Министр рассказал, что он и его команда лично доставляли помощь «за ленточку». Все передавалось бойцам напрямую. По его словам, продукция, которую они поставляют, реально помогает на фронте.

Напомним, дело в отношении министра возбуждено по превышению должностных полномочий. По версии следствия, он уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту. В отношении компании, осуществлявшей поставки, возбуждено дело о мошенничестве. Основой для расследования послужили материалы прокурорской проверки. Ущерб по делу оценивается в 95 млн рублей.

Ранее редакция сообщала ,что Центральный районный суд отправил обвиняемого в СИЗО  до 12 июля 2025 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области, автор: A. Petrova.

228

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд СВО Андрей Гончаров


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирский депутат Украинцев прочитал восемь томов своего дела
15/05/25 15:30
Бизнес Политика Право&Порядок
Первое кафе новосибирской кухни откроется в столице Сибири
15/05/25 15:00
Бизнес
Новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО
15/05/25 14:15
Право&Порядок
В Новосибирской области выросла плата за негативное воздействие на природу
15/05/25 14:00
Бизнес Власть
СК Кузбасса подтвердил возбуждение дела против замглавы Ростехнадзора
15/05/25 12:30
Право&Порядок
Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова отправили в СИЗО
15/05/25 12:15
Право&Порядок
Наряд на школьный выпускной стоит в Новосибирске до 350 тысяч рублей
15/05/25 12:00
Город Общество
Новосибирский гастрономический бренд расширяется на юг Западной Сибири
15/05/25 11:00
Бизнес
Глава СибНИА Владимир Барсук опроверг закрытие проекта самолета «Байкал»
15/05/25 11:00
Власть Технологии
«Урок цифры»: школьникам расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
15/05/25 10:40
Технологии
В Новосибирске общегородской выпускной проводить не планируют
15/05/25 10:30
Общество
Дилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в России в мае
15/05/25 10:00
В Новосибирской области избран новый президент федерации футбола
15/05/25 9:30
Спорт
Какой бизнес двигает своих людей в депутаты в Новосибирске и области
15/05/25 9:00
Бизнес Власть Политика
Тендер на корректировку схемы метро в Новосибирске отменили
14/05/25 20:00
Бизнес Власть Транспорт
В Новосибирске нашли подрядчика на видеосъемку ЕГЭ
14/05/25 19:30
Бизнес Образование
Дом.рф планирует выставить на торги еще два участка в Новосибирске
14/05/25 19:00
Власть Недвижимость
Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации в 1990-х в Новосибирске
14/05/25 18:25
Бизнес Власть
Бизнес-центр, уклоняющийся от оплаты за вывоз мусора, выявили в Новосибирске
14/05/25 18:15
Бизнес Власть Право&Порядок
На предприятиях Новосибирска нашли токсичное мясо
14/05/25 18:00
Общество Право&Порядок
Популярное
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
В Новосибирске на дороге с Гусинобродском кладбище пробка
27/04/25 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова
15/05/25 9:10
Будущие журналисты представят свои лучшие работы в номинации «ПРОба пера»
14/05/25 12:48
Банк Уралсиб стал партнером праздничных мероприятий к Дню Победы в Белово Кемеровской области
13/05/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с бесплатными переводами
12/05/25 11:02
Подвигам сибиряков на фронте и в тылу посвящены работы в конкурсе журналистов
5/05/25 17:47
Банк Уралсиб стал партнером выставки «Победителям посвящается!»
30/04/25 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска