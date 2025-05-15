Новосибирский министр Минпромторга связывает своё дело с закупками для СВО

Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, арестованный по делу о превышении полномочий, назвал обвинения против себя «надуманными» и категорически отверг их. По его словам, обвинение связано с поставками продукции в зону спецоперации.

— Процедура сложная, мы с этим столкнулись в первый раз, потому что раньше наше министерство такими закупками не занималось. Я считаю, мы очень достойно эту задачу выполнили, начиная от частичной мобилизации до закупок товаров, в том числе двойного назначения, — цитирует Гончарова ТАСС.

Министр рассказал, что он и его команда лично доставляли помощь «за ленточку». Все передавалось бойцам напрямую. По его словам, продукция, которую они поставляют, реально помогает на фронте.

Напомним, дело в отношении министра возбуждено по превышению должностных полномочий. По версии следствия, он уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту. В отношении компании, осуществлявшей поставки, возбуждено дело о мошенничестве. Основой для расследования послужили материалы прокурорской проверки. Ущерб по делу оценивается в 95 млн рублей.

Ранее редакция сообщала ,что Центральный районный суд отправил обвиняемого в СИЗО до 12 июля 2025 года. Заседание суда проходило в закрытом режиме.