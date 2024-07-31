Первомайский сквер в Новосибирске обещают сдать 15 августа

В мэрии Новосибирска назвали новый срок завершения благоустройства Первомайского сквера — 15 августа.

— Общественное пространство будет сдано полностью, — заверяют в муниципалитете, со ссылкой на начальника управления благоустройства общественных пространств Вадима Полещука.

Сегодня в сквер вернется арт-объект в виде каменного сердца. Подрядчику осталось выложить плиткой около десяти квадратных метров на участке напротив театра Афанасьева, вымостить участки возле лотков для гидроизоляции подвальных помещений Краеведческого музея и закончить монтаж декоративных панелей на ограждении сквера.

Напомним, что договор на ремонт Первомайского сквера был заключён 30 июня прошлого года. Подрядчиком выступил ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы, заказчиком — МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, к работе подрядчика у заказчика и общественников было много замечаний.

Что касается благоустройства площадки на месте бывшего кафе, то по контракту работы должны быть завершены 20 августа. Однако, в мэрии отмечают, что подрядчик работает с опережением.