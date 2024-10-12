Первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске вырос до 50%

Банк России с 10 октября отменяет ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) по ипотеке. Мораторий будет действовать до 31 марта. Как сообщает регулятор, такое решение позволит банкам отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации на рынке, в том числе в результате повышения ключевой ставки, и не нарушить требования закона по предельному уровню ПСК. В ЦБ рассчитывают, что отмена ПСК позволит заемщикам получать ипотеку, пусть по более высоким ставкам, но без дополнительного завышения стоимости жилья. — говорится в пресс-релизе.

Руководитель отдела ВЭД «Техногудс», заместитель руководителя комитета по ВЭД Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Намер Ради сомневается, что отмена ограничения ПСК приведет к росту количества выданных кредитов. Мало того, он не исключает отрицательные последствия этой отмены.

—Банки могут увеличить ставки по ипотеке, чтобы компенсировать риски, связанные с отменой ограничения ПСК, на фоне большой вероятности очередного повышения ключевой ставки Банка России при продолжающемся росте уровня инфляции, — комментирует эксперт. — При удорожании кредитов заемщики могут столкнуться с более высокими ежемесячными платежами по кредиту. Это приведет к тому что некоторые заемщики могут оказаться неспособными получить ипотеку из-за повышения ставок или ужесточения условий кредитования.

Аналитик рынка недвижимости портала Mestopro.ru Григорий Якобсон напомнил корреспонденту Infopro54, что ПСК — это расчетная формула, которой руководствовался ЦБ в прошлые периоды. По его словам, с ростом стоимости ключевой ставки клиенты банков, которые соглашаются взять ипотеку по нынешним ставкам, просто перестали проходить одобрение в банках на выдачу займов и получают автоматический отказ.

— Кроме того, в формуле ПСК нет возможности рефинансирования кредита и в принципе вектора на улучшение условий займа в последующие периоды. Поэтому ЦБ не нашел ничего лучше, чем отменить ПСК, — комментирует Якобсон.

Впрочем, по его словам, это решение вряд ли повлияет на ситуацию с выдачей ипотеки.

— Эта история длится уже три месяца. Те, у кого были проблемы с ПСК, уже увеличили первоначальный взнос, получили одобрение на другие суммы, либо подобрали другую недвижимость, — говорит Григорий Якобсон. — В итоге они оказались в более выгодной ситуации, чем те, кто отложил покупку и будет обращаться за ипотекой сейчас, так как за три месяца ключевая ставка снова выросла.

При этом собеседник Infopro54 заявил, что в Новосибирской области первоначальный взнос по рыночной ипотеке уже находится на заградительном уровне.

— С прошлой недели мы начали получать предупреждения от банков о том, что первоначальный взнос повышается до 50%. Мы предполагали, что те клиенты, кто уже получил одобрение по кредиту, смогут пройти на старых условиях — ничего подобного. Все решения по кредитам отменяются, — комментирует Якобсон. — Вот эту ситуацию отмена ПСК в принципе может скорректировать, если банки снизят первоначальный взнос по рыночной ипотеке. Другой вопрос, будет ли клиент брать ипотеку по нынешним ставкам? Потребитель оценивает доступность кредита по ежемесячному платежу. В начале года за объект клиент должен был, условно, платить 45 тысяч рублей в месяц, а сейчас за аналогичный при той же цене недвижимости — 83 тысячи рублей.

На льготную ипотеку отмена ПСК вообще не повлияет, а на рыночной скажется только снижение ключевой ставки, уверен эксперт.

— Ограничение ПСК — это лишь один из факторов, влияющих на ипотечное кредитование. Другие факторы, такие как инфляция и экономический рост, также играют важную роль, — соглашается Намер Ради.

Как отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, за четыре года доступность рыночной ипотеки уменьшилась в регионе в 2,76 раза. Сегодня ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе только 11,7% семей.

— Рыночная ипотека в регионе осталась доступной для людей, которые могут выплачивать 106 тысяч рублей в месяц. Они, как правило, уже решили свои жилищные вопросы, — комментирует Николаев.

По данным Банка России, регулятор рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК на постоянной основе, чтобы банки смогли лучше адаптироваться к изменению условий на рынке. При этом ограничения ПСК для прочих продуктов кредитных организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов сохраняются.

Ранее редакция сообщала о том, что ипотека на ИЖС и новостройки практически сравнялись в Новосибирске.