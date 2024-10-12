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Ягодой женской красоты и молодости запасаются жительницы Новосибирска

  • 12/10/2024, 10:30
Автор: Ольга Кирсанова
Ягодой женской красоты и молодости запасаются жительницы Новосибирска
Огненно-красные плоды калины считаются символом любви и семейного благополучия

Жительницы Новосибирска начали запасаться самой популярной осенней ягодой — калиной. Своё название это растение получило за яркий цвет, похожий на цвет раскалённого железа. Многие недооценивают из-за её специфического горьковатого вкуса. И очень зря. Ведь у калины просто уйма положительных свойств. Считается, что эта ягода способная почистить кровь и даже продезинфицировать воду. Чаще всего калину собирают после первых лёгких заморозков.

— В такие дни старожилки деревень вблизи поймы Оби уходят на сбор калины. Наблюдая сборщиц, неоднократно задавался вопросом: эти старушки, не потому ли не по годам такие крепкие, что употребляют в пищу калину, — делится с  VN.ru биолог Алексей Яновский.

В славянской культуре калина издавна считалась священным растением, символом девичества и женственности. Широко славились и целебные свойства калины. Ягоды и отвары применяли для лечения печени, сердечных заболеваний, желтухи и при кровотечениях. Чаем с калиной и мёдом снимали сильный жар, кашель и ломоту в теле при простудах.

Из ягод готовили варенье, джемы, морсы, настойки. В современной кулинарии калина также находит применение в различных десертах, соусах, начинках для выпечки.

Стоит отметить, что в этой огненной ягоде с горчинкой содержится множество минеральных веществ, природный анальгетик вибурнин и валериановая кислота, успокаивающая нервную систему. Калину используют для снижения давления, сбрасывания лишнего веса и красоты. Её так же применяют в косметических процедурах. На Руси ягоду считали женской — девочек купали в калиновом отваре, невест украшали венками с красной ягодой, а сам куст калины во дворе считали семейным оберегом.

Одно из главных достоинств калины — ей не нужна специальная обработка для хранения. Можно собрать подмороженные веточки, связать прочными нитками в пучок и подвесить в прохладном месте. Подходящим местом для них станут застеклённый балкон или кладовая.

Ранее о правилах заготовки и хранения капусты рассказал новосибирский агроном Алексей Мармулев. Эксперт дал рекомендации по подбору кочанов для засола и для сохранения в свежем виде до весны.

Фото Марины Саньковой

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ягоды полезные советы калина заготовки


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