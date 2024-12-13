Звезду «Москва слезам не верит» обокрал на 4 млн мошенник из Новосибирска

Раиса Рязанова, известная актриса, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит», столкнулась с мошенниками, которые представились сотрудниками ФСБ. В этой схеме был задействован 36-летний житель Новосибирска, выступавший в роли курьера.

Как сообщили в столичной прокуратуре, сибиряк согласился на предложение знакомого о криминальной работе. Он оплатил его дорогу из Новосибирска в Москву и пообещал присылать «задания» через мессенджер.

Преступники предложили актрисе передать им деньги для хранения в «страховой ячейке». По их указанию, 4 декабря новосибирец встретился с пожилой женщиной на Большой Грузинской улице и забрал у неё пакет с 4 миллионами рублей наличными. В обмен на деньги мужчина якобы передал актрисе банковские документы.

— Через некоторое время обвиняемому на банковскую карту поступили 45 тыс рублей в качестве оплаты, — говорится в сообщении

Оперативники быстро вышли на след курьера. Суд в Москве принял решение о заключении его под стражу. Житель Новосибирска признал свою вину в совершении преступления.

Ранее редакция сообщала о том, что за обман пенсионерки в Москве задержали двух новосибирцев. Женщина трижды снимала деньги со счета для мошенников.