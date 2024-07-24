Первую школьную ярмарку откроют 1 августа в Новосибирске

В Новосибирске пройдут три школьные ярмарки в левобережной части города.

Первая ярмарка состоится 1 августа на площади Маркса. Здесь жители города смогут приобрести канцелярские товары, учебники и другие необходимые для школы принадлежности.

Как сообщается в пресс-релизе мэрии, торговые ряды будут работать с 1 августа по 15 сентября у ГУМа на Карла Маркса, 1. Время работы ярмарки: с 10:00 до 20:00. На ярмарке будут представлены товары 15 производителей.

С 16 августа до 2 сентября ярмарка также будет работать у ТЦ «Континент». Время работы: с 10:00 до 19:00.

Ещё одна ярмарка пройдёт с 16 по 17 августа у ТЦ «Магеллан» на Комсомольской. Время работы: с 10:00 до 16:00.

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