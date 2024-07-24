Стоимость ОСАГО в Новосибирской области выросла до 8,7 тысяч рублей

В первом полугодии 2024 года средняя стоимость автогражданки в Новосибирской области выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 8 792 рублей. В Новосибирске рост еще выше — 10%, до 10 213 рублей. Для сравнения — средняя стоимость ОСАГО в российских регионах за аналогичный период — 6 988 руб. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Сравни». Чаще всего жители региона страховали автомобили Toyota Corolla, Toyota Rav4, Honda CR-V, Toyota Camry, Subaru Forester.

В соседней Омской области, средняя стоимость полиса ОСАГО в первом полугодии составила 7 024 рублей (-3% ниже, чем в первом полугодии 2023 года). В Омске средняя стоимость автогражданки — 8 261 рублей (-4% по сравнению с 2023 годом).

Отмечается, что дороже всего полисы стоят в столичных областях — Москве (11 255 руб.), Санкт-Петербурге (10 038 руб.) и Московской области (9 421 руб.).

В топ-3 регионов с самой низкой средней стоимостью ОСАГО вошли Забайкальский край (4 650 руб.), Псковская область (5 028 руб.) и Костромская область (5 193 руб.).

— Разница в стоимости самого дорогого и самого дешевого полиса в среднем в первом полугодии 2024 года составила 1444 рублей, в 2023 году — 784 рулей, — отметили эксперты.

Средняя выплата по ОСАГО в первом полугодии текущего года выросла по сравнению с прошлым годом на 11% и достигла 94 тысячи рублей. В июне этот показатель составил почти 99,9 тыс рублей (рост 13% по сравнению с июнем 2023 года), сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, ссылаясь на данные союза.

По его словам, средняя премия по итогам первых шести месяцев 2024 года, напротив, сократилась на 1% по сравнению с первым полугодием 2023 года и на 3% — по сравнению с июнем прошлого года). Она составила 7 660 рублей.

— Тенденция снижения размера средней премии и роста выплат отмечалась на протяжение всего 2023 года и продолжается в 2024 году. Рост средней выплаты оказывает давление на размер средней премии по ОСАГО, однако она показывает падение на 3,3% по итогам первых шести месяцев 2024 года по сравнению с таким же периодом 2023 года, а по сравнению с началом года – падение на 5%. В этой ситуации необходимо увеличение количества страховых случаев, урегулированных в натуральной форме, и этого можно добиться, в первую очередь, предоставлением страховщикам и авторемонтным организациям более широких возможностей по получению запчастей, необходимых для ремонта, — отметил он.

Напомним, Новосибирская область в 2016 году попала «красную зону» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО. В октябре 2023 года страховщики прогнозировали, что в регионе могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО на 20-30% из-за роста мошенничества, а также отказа правоохранительных органов возбуждать уголовные дела по автогражданке.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству.