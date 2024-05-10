Первый троллейбус из новой партии заказа привезли в Новосибирск

В Новосибирск поступил первый троллейбус на автономном ходу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

— Одну новую машину только что привезли, две — в пути, — отмечает градоначальник. —Совсем недавно новые троллейбусы с автономным ходом воспринимались нами на улицах Новосибирска, как редкие пришельцы из будущего. А сегодня обновление парка наземного транспорта превратилось в будничный процесс.

Напомним, 49 низкопольных троллейбусов городу поставит АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Стоимость контракта составила 3.76 млрд рублей. Еще 80 единиц техники за 4.9 млрд город ждет от «Сбербанк лизинг».

По словам Максима Кудрявцева, до конца 2024 года на дорогах Новосибирска будет работать 258 новых троллейбусов.

В начале 2020 года мэрия Новосибирска сообщала, что средний износ троллейбусов в городе составлял 96%.

Ранее редакция сообщала о том, что новые маршруты общественного транспорта появятся в 2024 году в Новосибирске.