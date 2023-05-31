Первые десять вант на пилоне четвертого моста смонтировали в Новосибирске

На строящемся четвертом мосту в Новосибирске смонтированы первые 10 вант. Об этом сообщили в Группе «ВИС». Отмечается, что работы ведутся параллельно на левой и правой стойках пилона.

— На текущий момент смонтированы первые 5 из 35 пар вант, предусмотренных проектом. Десятые ванты длиной свыше 73 метров и весом по 3,7 тонн каждая установлены в проектное положение, проводится наладка их креплений и натяжение, — уточнили в компании.

Вантовая система будет удерживать три пролёта моста общей длиной 380 метров и весом более 21 тысячи тонн. Каждая ванта состоит из высокопрочных стальных прядей, протяжённость и расчётная нагрузка которых увеличивается по мере продвижения вверх по пилону.

Вантовый мост — тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединенных с дорожным полотном посредством стальных тросов — вант. В отличие от висячих мостов, где дорожное полотно поддерживается вертикальными тросами, прикрепленными к протянутым по всей длине моста основным несущим тросам, у вантовых мостов тросы соединяются непосредственно с пилоном. В России самым длинным вантовым мостом является Русский мост (Владивосток).

Группа «ВИС» выступает концессионером и инвестором проекта, обеспечивая привлечение внебюджетных инвестиций в проект за счёт собственных и заёмных средств. Новосибирская мостовая концессия — крупнейшая в Сибири и один из первых в России проектов государственно-частного партнёрства в сфере транспорта, который реализуется при софинансировании из федерального бюджета. Общая протяжённость создаваемой дорожной инфраструктуры составляет более 5 километров, 3,5 из которых — автомобильные подходы к мосту с комплексами транспортных развязок. Стоимость строительства моста оценивается в 43,5 млрд руб. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что четвертый мост в Новосибирске предложили назвать Николаевским.