Житель Бердска доказал свою непричастность к оформленному на него кредиту

Бердский городской суд аннулировал кредитное соглашение местного жителя с ПАО «Совкомбанк» о получении потребительского кредита. Об этом сообщают в Управлении судебного департамента по Новосибирской области по итогам судебного разбирательство по иску бердчанина к банку.

— Истец указал, что никогда не являлся клиентом банка ПАО «Совкомбанк», банковского счёта в указанном учреждении не открывал, — сообщают в департаменте. — Копия паспорта истца, на основании которой заключены указанные выше договоры, не соответствует подлиннику документа. В результате проведённой банком проверки подтвердился факт мошеннических действий со стороны третьего лица, обратившегося в банк от имени истца и заключившего договоры потребительского кредита и банковского счёта.

Напомним, что в Новосибирской области также активизировались случаи так называемых «консультантов» по инвестиционным проектам, предлагающих покупки ценных бумаг не на бирже, а на «отдельных площадках».

Ранее редакция сообщала о годовой динамике экономических преступлений в Новосибирской области.