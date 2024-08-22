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В Новосибирске долгострой обернулся уголовным преследованием женщины за установку стекол

  • 22/08/2024, 12:05
В Новосибирске долгострой обернулся уголовным преследованием женщины за установку стекол
В Новосибирске бывшего топ-менеджера «ТОП-Книги» обвинили по делу о крупном мошенничестве — Надежде Поляковой вменяют хищение 2,4 млн рублей. Ранее в деле фигурировала сумма в 117 млн.

Следователи МВД предъявили обвинение бывшему топ-менеджеру компании «ТОП-Книга» Надежде Поляковой по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Силовики посчитали, что она могла вывести миллионы рублей инвесторов, которые должны были пойти на достройку офисного здания. Постановление о ее привлечении в качестве обвиняемой оказалось в распоряжении редакции.

Напомним, речь идет о долгострое на улице Покрышкина, 3 в Ленинском районе Новосибирска. В 2000-х руководство новосибирской «ТОП-Книги» планировало построить здесь штаб-квартиру книжной компании. Здание начали возводить в 2009 году на участке площадью более 3 тысяч кв. м рядом со сквером им. Сибиряков-Гвардейцев.

Подрядчиком стало АО ФСК «Новосибирская», которую возглавлял местный девелопер Сергей Чернатов. Когда возникли проблемы с согласованиями и здание превратилось в долгострой, достраивать объект дольщики решили самостоятельно, для чего было создано АО «Строй-Инверсия». Это акционерное общество возглавила бывший менеджер «ТОП-Книги» Надежда Полякова. На тот момент часть площадей оказалась в собственности сторонних дольщиков, с которыми застройщик мог рассчитываться за свои старые долги квадратными метрами.

Напомним, созданная в Новосибирске в начале 2000-х компания «ТОП-Книга» была крупнейшим оператором книготоргового бизнеса России и располагала самой большой в стране сетью книжных магазинов, работавших под брендами «Лас-Книгас», «Книгомир», «Литера», «Городская сорока», «Пиши-читай». Кризис 2008 года пошатнул позиции компании, а в 2011 арбитражный суд признал ее банкротом.

Многообещающий в начале проект обернулся в дальнейшем внутренним конфликтом. Инвесторы-дольщики поделились на две группы, каждая из которых обвиняет оппонентов в попытке завладеть большей частью недвижимости. Арбитражные суды продолжают рассматривать споры между кредиторами недостроенного офисного здания.

Изначально Надежду Полякову по заявлениям части дольщиков обвинили в растрате 8,5 млн рублей якобы пропавших со счета АО «Строй-Инверсия». Сама она узнала об уголовном деле только в конце 2022 года, когда к ней рано утром пришли с обыском.

— Уголовное дело возбуждено в 2021 году по заявлению дольщиков недостроенного коммерческого здания без предварительного опроса меня как директора, который мог бы объяснить законность любой финансово-хозяйственной операции и предоставить необходимые копии документов. Но следствие изначально стремилось к аресту этого здания и препятствию его продажи на торгах, — считает Полякова. — А это можно было провернуть только через надуманное обвинение меня как директора. Ни одна из моих жалоб надлежаще не рассматривалась ни на каком уровне, я получаю только формальные отписки. При этом ограничение моей личной свободы в виде запрета на выезд из города, запрета на сделки с моей собственностью, угроза новых обысков в моей квартире все эти годы систему не интересует. Не помог даже личный прием у прокурора области Александра Бучмана.

В июне 2023 года Поляковой вдруг предъявили обвинение в хищении средств дольщиков уже на 117,46 млн рублей в форме здания, хотя сам долгострой фактически им же и принадлежит. Но адвокаты добились передачи дела из районного отдела полиции «Центральный» в городское управление МВД, и обвинения были сняты.

Однако в начале августа 2024 года следствие представило уже третью версию обвинения. По ней Полякова якобы похитила 2,2 млн рублей под видом оплаты за стеклопакеты и монтаж витражной системы здания. По счетам платежи так официально и проходили — «предоплата за стеклопакеты и монтаж витража», а также «за комплектующие витража», сказано в обвинительном постановлении.

В Новосибирске долгострой обернулся уголовным преследованием женщины за установку стекол

При этом в материалах дела есть копия общего собрания дольщиков от 18 марта 2016 года о согласовании сметы на эти самые витражи на ту же сумму, которую и вменяет следствие, отмечает защита Поляковой. Подрядчик получил деньги и смонтировал витражную систему, что можно увидеть по сей день на здании, ставшем долгостроем. Исполнение договора подтвердил и арбитражный суд еще в 2018 году.

Последний пункт обвинения вызывает у защиты еще больше вопросов. Полякову подозревают в хищении 200 тысяч рублей, которые она привлекала в виде займа на охрану объекта в феврале 2016 года и вернула кредитору в мае того же года. Дословно это звучит так:

— 23.05.2016 Полякова Н.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АО «Строй-Инверсия», путем присвоения и растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения, <…> достоверно зная, что на расчетном счету имеются денежные средства, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба АО «Строй-Инверсия» и желая их наступления <…>, в силу занимаемой должности директора, вопреки интересам АО, внеся заведомо ложные сведения о назначении платежа, а именно указав: «Возврат денежных средств по договору займа №1 от 01.02.16 г.», осуществила перечисление денежных средств в размере 200 тысяч рублей…».

Фактически женщину обвинили в краже денег, которые она сначала заняла для нужд компании, а потом, как и полагается, вернула.

По мнению адвоката адвокатского бюро Sollars Арины Пелых, уголовное дело было возбуждено с единственной целью — перевести хозяйственный спор из арбитражного процесса в уголовную плоскость. Только так проигравшие в арбитражном суде дольщики смогли остановить продажу здания с торгов.

Надежда Полякова свою вину в преступлении не признала. Она считает данное уголовное дело проявлением коррупции в системе правоохранительных органов нашей области.

— Мне достоверно известно, что родственник нескольких «потерпевших» по моему уголовному делу работает в полиции и занимается расследованием экономических преступлений. Я понимаю, что предъявленное обвинение абсурдно и рассыплется в суде на первых же заседаниях. Но тем не менее меня, прожившую лихие 90-е, сейчас не отпускает ощущение полной беззащитности перед работниками силовых ведомств, — говорит Надежда Полякова. — Надеюсь, что этот объект будет снесен городскими властями из-за его аварийности. Тогда исчезнет предмет раздора, и война дольщиков прекратится.

Как писала ранее редакция Infopro54, общественник Евгений Митрофанов также требовал снести этот десятилетний недострой на улице Покрышкина. По его мнению, когда здание находится в незаконсервированном состоянии даже один сезон (зима-лето), то нужно проводить его обследование, что-то демонтировать, заменять.

— Здесь объект стоит 10 лет, плюс под ним ходят люди, — сообщил он.

Евгений Митрофанов также обращался с предложением о сносе здания в мэрию Новосибирска и в прокуратуру. Кстати, публичный сервитут для прохода через земельный участок был установлен в августе 2018 года.

Автор фото: Екатерина Маковская

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : Топ-книга долгострои Новосибирска


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