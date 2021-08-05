Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

За время работы на строительном рынке ДК «Акация» зарекомендовала себя компанией, которая возводит панельные многоэтажные дома качественно и быстро.

Подводя строительные итоги 2020-го, мэрия Новосибирска назвала новостройку-рекордсмена по срокам возведения: ей оказался проект ДК «Акация» — дом «Акация на Красногорской». От получения первого разрешения на строительство до документа на ввод в эксплуатацию прошли 300 дней. 17-этажный жилой дом построили с опережением графика на 4 месяца.

— Сегодня интерес к панельному домостроению переживает новый всплеск, — подчеркивают в пресс-службе ДК «Акация». — Ключевые преимущества панельных новостроек — это скорость возведения и качество жилья. При строительстве ЖК «Акация на Лежена» применяется железобетонная панель 160 мм с шумоизолирующим слоем. А яркий навесной фасад обладает высокой прочностью, хорошей шумо- и теплоизоляцией и абсолютной пожаробезопасностью.

Еще одно достоинство жилых комплексов «Акация» — расположение в удобных, обжитых местах, насыщенных транспортной и социально-бытовой инфраструктурой, по линии метро.

ЖК «Акация на Лежена» находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Золотая Нива». В 400 метрах — остановка «Куприна», с 9 маршрутами общественного транспорта. В 500 метрах от новостройки — выезд на улицу Кошурникова, по которой за 10 минут без пробок можно доехать до Красного проспекта. А по улице Никитина за 10 минут на машине можно добраться до Октябрьского моста, соединяющего Ленинский и Октябрьский районы нашего города.

ЖК «Акация на Ватутина» расположен в 1,8 километрах от станции метро «Площадь Маркса». В 5 минутах ходьбы — остановка «Лыжная база», от которой ходят 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за 6 минут), а в 5 минутах езды в другую сторону — ТРЦ «МЕГА» с гипермаркетом «АШАН» и «ИКЕА». Рядом с жилым комплексом — выезд на Бугринский мост, обеспечивающий свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

Отдел продаж ДК «Акация»:

улица Семьи Шамшиных, 64, офис №607

тел.: +7 (383) 263-85-53

акация54.рф

Instagram

ООО СЗ «Акация на Лежена». ООО СЗ «Акация на Ватутина»: наш.дом.рф