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«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

  • 05/08/2021, 15:12
Новости компаний
Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский рассказал о том, как пандемия изменила телеком-рынок Сибири.

— Дмитрий, страна уже полтора года живет в условиях пандемийных ограничений. Как это влияет на рынок мобильной связи?

— Во-первых, усилилась конкуренция между операторами. В России это наиболее заметно: в отличие от других стран, где собственные сети есть обычно у 2-3 крупных игроков, у нас их 4. Кроме того, есть сильные локальные операторы в Поволжье и на Урале, которые тоже участвуют в конкурентной гонке и влияют на рынок. Во-вторых, у клиентов изменился профиль потребления. Все больше людей сегодня пользуются мобильным интернетом, и борьба между участниками телеком-рынка идет в первую очередь за пользователей сети 4G. С каждым днем образ нашей жизни становится все более «цифровым». Развлечения, покупка одежды и продуктов, запись к врачу — многие процессы постепенно переходят в онлайн. Операторы должны это учитывать и полностью удовлетворять растущую потребность клиентов в быстром интернете.

Во время пандемии и затяжной самоизоляции многим людям пришлось перейти на удаленный режим работы, и это тоже повлияло на объем потребляемого трафика. Мы, например, еще весной прошлого года оперативно пересмотрели свою инвестиционную программу и стали улучшать покрытие и качество связи там, где это было нужно нашим абонентам — в спальных районах, дачных поселках и СНТ.

— Как пандемия отразилась на финансовых показателях компании?

— В финансовом плане Tele2 по-прежнему растет быстрее рынка. В первом квартале 2021 года выручка компании увеличилась на 13% год к году, трафик вырос на 34%, а число пользователей мобильного интернета — на 20%. Обращу внимание на то, что трафик растет значительно быстрее выручки. Это типичная для всех операторов картина: люди с началом пандемии начали более полно использовать включенные в ежемесячную плату пакеты услуг. У нас есть еще один драйвер развития — виртуальные операторы сотовой связи, или MVNO. Они используют для работы нашу инфраструктуру, но оказывают услуги под своим брендом. На нашей сети сегодня успешно работают около 20 виртуальных операторов, и мы не намереваемся останавливать нашу «фабрику MVNO».

— Какова тарифная политика компании в регионе?

— При сегментации тарифов мы ориентируемся на высокую потребность современных клиентов в мобильном интернете. И предоставляем нашим пользователям довольно большой выбор тарифов с разным объемом интернет-трафика. Клиенты сами выбирают пакет в соответствии с потребностями, а если интернета все-таки не хватит, абонент может самостоятельно сменить тариф в личном кабинете или докупить гигабайты на онлайн-платформе «Маркет Tele2». Кстати, на базовой линейке тарифов мы предлагаем пользователю на свое усмотрение выбирать объемы голосового и интернет-трафика. Наш конструктор тарифа позволяет менять эти объемы в широком диапазоне и с удобным шагом. Я уже говорил, что с началом пандемии выросла утилизация пакетов. Если до этого клиенты расходовали пакет услуг не полностью (например, из включенных в пакет 20 Гб использовали всего 15-16 Гб интернета в месяц), то теперь мобильный интернет расходуется практически без остатка. Не теряют своей актуальности и голосовые услуги. А вот SMS современные клиенты практически не отправляют. Сегодня 95% наших абонентов не пользуются ими, отдавая предпочтения мессенджерам. Поэтому для большинства тарифных планов мы исключили SMS из числа включенных в пакет услуг, но при необходимости клиенты могут докупить эту опцию.

— Вы можете назвать самые востребованные услуги у абонентов на сегодняшний день?

— Среди клиентов Tele2 очень популярна услуга обмена минут из пакета на просмотр кино в онлайн-сервисе Wink. Это уникальное предложение, доступное только нашим пользователям. Аналогов ему на рынке телекома на сегодняшний день нет. Еще наши абоненты с удовольствием покупают, продают или дарят остатки минут и гигабайтов другим абонентам внутри сети. Хорошие отклики есть и по услуге «SOS-пакет»: она позволяет оставаться на связи в мессенджерах и пользоваться навигацией даже при нулевом балансе. Мы стараемся предлагать нашим абонентам интересные продукты и услуги, которых ни у кого больше нет.

— Как развивается сегодня рынок конечных устройств?

— Число владельцев кнопочных телефонов снижается, как и доля устройств, поддерживающих только 2G. За последние 2 года их доля в нашей сети снизилась почти вдвое. Сейчас их около 15%. Смартфоны с поддержкой только 2G/3G также стремительно «вымываются». Их осталось чуть больше 10%. Все остальные устройства в нашей сети — это смартфоны с поддержкой 4G/LTE. Доля девайсов в сети Tele2, поддерживающих эту технологию, только за последний год выросла на 14 процентных пунктов — это хороший показатель. Еще одна тенденция — рост популярности гаджетов с экраном от 6 дюймов и выше, таких устройств уже 32%. Чаще всего наши клиенты  выбирают смартфоны Honor, Xiaomi, Samsung и Apple. Тут мы тоже не сильно отличаемся от рынка.

— Как пандемия повлияла на показатели Tele2 в бизнес-сегменте? Интересует рост выручки, популярные сервисы, новые предложения и услуги для компаний?

— В корпоративном сегменте наблюдается та же тенденция, что и на массовом рынке. Клиенты чаще выбирают более «тяжелые» пакеты — с большим объемом интернет-трафика и количеством минут. В пандемию одним из востребованных предложений стала услуга «Корпоративная АТС». Она помогала нашим клиентам быстро перевести сотрудников на удаленную работу и грамотно организовать взаимодействие с клиентами по телефону без расходов на дополнительное оборудование и IT-специалистов. Также растет спрос на продукты Big Data. Среди наших заказчиков есть и крупный бизнес, и государственные или муниципальные органы. С нашей помощью можно, например, проанализировать перемещения пользователей и потом на основании этих данных максимально удобно выстроить работу сети общественного транспорта. Или, например, торговые центры, опираясь на нашу аналитику, могут проверять свои гипотезы по пиковой загрузке тех или иных локаций внутри ТЦ. Возможностей работы с большими данными очень много.

Новости компаний

Базовая станция 4G/LTE Tele2 в Республике Алтай

— Как компания Tele2 планирует развивать сеть в Сибири? Какие новые проекты будут реализованы в частности в Новосибирской области?

— При развитии сети, кстати, мы тоже используем аналитику больших данных, чтобы планировать застройку целых геоюнитов, учитывая перемещения наших клиентов. Если говорить об инфраструктуре, то стоит напомнить, что в Новосибирске мы построили и запустили в марте этого года 2 крупных data-центра. С их помощью будет осуществляться управление всей сетью Tele2 в Сибири, а в будущем и на Дальнем Востоке. Запуск ЦОД и перевод коммутации в облако даст нам большую гибкость в запуске новых продуктов, сократит расходы и снизит время запуска новых услуг.

Продолжаем устанавливать новые базовые станции, которые увеличивают покрытие нашей сети и улучшают качество связи там, где Tele2 уже есть. До конца года мы планируем установить еще около 500 таких вышек. Это касается всех регионов, в том числе и относительно нового для нас Горного Алтая, где компания развернула сеть в прошлом году.

— Какие тренды определяют развитие рынка телекома в 2021 году? Какие прогнозы, ожидания?

Наша компания выступает трендсеттером на рынке мобильной связи. Многие услуги, которые мы ввели на рынок за последние 2 года, были сюрпризом и для наших конкурентов, и для клиентов. Многие услуги были конкурентами скопированы. Поэтому мы продолжим работать над новыми интересными продуктами. И — по очевидным причинам — не станем сейчас раскрывать секреты.

Что ждет рынок в целом? Продолжится развитие цифровых сервисов. Операторы будут продолжать бороться за пользователей мобильного интернета. Качество предоставляемых услуг и зона покрытия мобильного интернета останутся главными критериями для привлечения клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой компании Tele2

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирь

Теги : трендсеттер Дмитрий Кромский Tele2 4G


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