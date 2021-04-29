Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

— По Южному транзиту мы находится на предпроектной стадии обоснования инвестиций. Проектная организация закончила эту работу и отдала документы на рассмотрение в экспертизу. Расчетная стоимость объекта — порядка 50 млрд рублей — это 26 км дороги, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Он не исключил, что для реализации этого проекта область может попробовать привлечь инфрастртуктурные кредиты — новый инструмент, который недавно приняли на федеральном уровне. Ранее Костылевский заявлял, что регион рассчитывает приступить к строительству Южного транзита в 2023 году.

Первый этап транзита уже выполнен — это Бугринский мост через реку Обь. Второй этап должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В черте Новосибирска автодорога будет соответствовать магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом — это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км.