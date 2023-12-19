Первый форум военно-патриотических клубов открылся в Новосибирской области

Первый в истории форум военно-патриотических клубов «Сибирь — территория мужества» открылся в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На площадке в Сибирь–Арены организаторы отобразили всё многообразие направлений работы

Губернатор Андрей Травников отметил, что патриотическое движение в регионе очень мощное.

— Оно заново показало себя в эти последние полтора года, — говорится в сообщении.

Всего по региону работает почти 600 клубов занимающиеся с детьми и молодежью, из них 34 созданы в 2023 году. Всего в них принимают участие более 16 тысяч юных сибиряков.

Ранее редакция сообщала о том, что на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» победил Новосибирский зоопарк.