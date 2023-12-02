В шорт-лист федеральной премии попала разработка предприятия Новосибирска

Разработка новосибирского предприятия попала в шорт-лист ежегодной премии проекта «Сноб» «Сделано в России» в номинации «Наука и технологии». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Речь идет о комплексе HIFU-терапии «ДИАТЕР-М», который разработан «Новосибирским приборостроительным заводом» (НПЗ) холдинга «Швабе» в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Весной 2023 года устройство получило регистрацию Росздравнадзора и сейчас проходит этап клинической апробации в ведущем федеральном онкологическом центре.

Комплекс HIFU-терапии — это первое отечественное решение для диагностики онкозаболеваний и неинвазивного удаления опухолей при помощи ультразвука высокой интенсивности, уточнили в пресс-службе.

— HIFU-терапия — это современный метод лечения и удаления опухолей без хирургического вмешательства, наркоза или введения сильнодействующих лекарств. Данная процедура разрушает клетки новообразований посредством локальной гипертермии с помощью высокоинтенсивного сфокусированного ультразвука. Благодаря этому здоровые клетки в непосредственной близости остаются нетронутыми, вследствие чего сокращается срок восстановления здоровья пациентов. Метод считается одним из самых безопасных в мире, — говорится в сообщении компании.

После клинической апробации разработки на НПЗ планируют организовать серийный выпуск комплексов HIFU-терапии. Предположительно, это произойдет в 2024 году.

Напомним, «Новосибирский приборостроительный завод» относится к предприятиям ОПК. Ключевое производство связано с выпуском оптико-электронных изделий. Однако, на предприятии также развивают выпуск гражданской продукции. В частности, медицинского оборудования.

Ранее редакция сообщала о том, что «Ростех» разрабатывает программу подготовки операторов ударных дронов «Охотник», которые производят в Новосибирске.