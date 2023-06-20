В Новосибирске пройдет чемпионат Сибирского федерального округа по Аквабайку

24 и 25 июня в Новосибирске состоится ставший уже ежегодным фестиваль Аквабайка SIBERIAN JET.FEST и Чемпионат Сибирского федерального округа по Аквабайку, сообщили в региональном Минспорта.

В общей сложности планирует принять участие около 70 профессиональных спортсменов и любителей водно-моторного спорта из Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Тюмени, Санкт- Петербурга, Томска, Красноярска, Иркутска, Екатеринбурга, Перми и Владивостока.

Мероприятие состоится в День города на базе event-отеля «Дом у моря», ориентир Кирова, 37, с. Ленинское, Новосибирский район.

Возраст 12+

Ранее редакция сообщала, что 25 июня в Новосибирске пройдет акция «10 000 шагов к жизни».