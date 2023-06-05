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Избирком принял документы на проведение референдума по сохранению выборов мэра Новосибирска

  • 05/06/2023, 16:54
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Избирком принял документы на проведение референдума по сохранению выборов мэра Новосибирска
С третьей попытки.

Областная избирательная комиссия приняла списки членов инициативной группы у активистов либеральной коалиции «Новосибирск-2020», инициирующих проведение референдума по сохранению прямых выборов мэра. Об этом по итогам заседания избиркома сообщил один из инициаторов, депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин, напомнив, что эта попытка подачи списков уже третья по счёту.

Это первый этап регистрации, сообщает Картавин. Дальше депутаты Заксобрания. Это будет самый сложный этап, нам будут всячески мешать. Если мы это пройдём, то дальше мы уже справимся.

Одновременно с заседанием избиркома, как следует из телеграмм-канала коалиции, сторонники прямых выборов проводили одиночные пикеты в поддержку своей позиции.

Как уже сообщалось, на предыдущем заседании избиркома в середине мая в принятии документов было отказано. Поводом стало несоответствие персональных данных одного из членов группы: в поданных коалиционерами списках у человека числился один адрес, в то время, как по данным системы ГАС-выборы – другой.

Напомним, что областной закон об отмене выборов глав Новосибирска и Кольцово был принят на февральской сессии Заксобрания. В апреле по этому поводу состоялись публичные слушания без широкого привлечения городской публичности.

Ранее редакция сообщала, кто именно из депутатов Заксобрания голосовал за отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово.

Фото: Телеграмм канал коалиции Новосибирск-2020

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : референдум по выборам мэра отмена выборов мэра Коалиция Новосибирск2020


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