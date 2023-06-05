Избирком принял документы на проведение референдума по сохранению выборов мэра Новосибирска

Областная избирательная комиссия приняла списки членов инициативной группы у активистов либеральной коалиции «Новосибирск-2020», инициирующих проведение референдума по сохранению прямых выборов мэра. Об этом по итогам заседания избиркома сообщил один из инициаторов, депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин, напомнив, что эта попытка подачи списков — уже третья по счёту.

— Это первый этап регистрации, — сообщает Картавин. — Дальше — депутаты Заксобрания. Это будет самый сложный этап, нам будут всячески мешать. Если мы это пройдём, то дальше мы уже справимся.

Одновременно с заседанием избиркома, как следует из телеграмм-канала коалиции, сторонники прямых выборов проводили одиночные пикеты в поддержку своей позиции.

Как уже сообщалось, на предыдущем заседании избиркома в середине мая в принятии документов было отказано. Поводом стало несоответствие персональных данных одного из членов группы: в поданных коалиционерами списках у человека числился один адрес, в то время, как по данным системы ГАС-выборы – другой.

Напомним, что областной закон об отмене выборов глав Новосибирска и Кольцово был принят на февральской сессии Заксобрания. В апреле по этому поводу состоялись публичные слушания без широкого привлечения городской публичности.

Ранее редакция сообщала, кто именно из депутатов Заксобрания голосовал за отмену прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово.