В Новосибирске рабочая неделя будет теплой, но с дождями

Синоптики предсказывают, что рабочая неделя будет теплой, но иногда будут идти дожди. Об этом сообщают синоптики нескольких популярных сервисов.

По данным Gismeteo, в Новосибирске днем в течении недели ожидается от +12 до +19 градусов. Холоднее всего будет 12 сентября. А дожди будут 12, 15 и 16 сентября.

«Яндекс.Погоды» предсказывает, что на неделе температура воздуха будет от +14… до +18 градусов. Холоднее всего будет также 12 сентября, в этот день также ожидается дождь.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник в Новосибирской области ожидается днем до +22 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что в соседних с Новосибирском регионах уже наблюдаются заморозки.