Первый пострадавший на Линейной скоро получит компенсацию за жильё

В настоящее время подготовлен первый пакет документов от собственника жилья в доме на Линейной, разрушенного в результате взрыва газа в начале февраля. Всего решения о предоставлении компенсации приняты по 20 квартирам. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и министр энергетики и ЖКХ Денис Архипов.

— Нужно сказать, что по ряду квартир ещё не оформлено право собственности, поэтому нет оценки квартир, она будет идти вторым этапом, — сообщает Денис Архипов. — По тем квартирам, по которым право собственности зарегистрировано, такая работа проводится. Часть собственников уже согласилась с выкупной ценой. Поступила первая заявка людей, претендующих на квартиры.

Что касается самого дома, то, как рассказывает мэр Новосибирска, в настоящее время жильцы уже забрали вещи практически из всех квартир, и оформляются документы для последующего сноса здания.

— Здание ограждено, взято под контроль частным охранным предприятием, — рассказывает Анатолий Локоть. — Объект в целом небезопасен, представляет определённую угрозу как конструкция.

Со своей стороны, губернатор области Андрей Травников поручил более оперативно решать вопрос по предоставлению нового жилья тем, кто желает в такой форме, а не в денежной получить компенсацию.

Напомним, что в доме №39 на ул. Линейной проживал 161 человек, включая арендаторов жилья. В результате взрыва газа погибли 14 жильцов, позднее ещё одна из пострадавших скончалась в больнице. Выжившие были расселены в общежития маневренного фонда, муниципальные социальные учреждения или разместились у родственников. Помимо компенсации утраченного жилья в мэрии Новосибирска анонсировали переговоры с банками по поводу аннулирования ипотеки тем жильцам, у кого она была оформлена. Кроме того, как недавно сообщали в городском руководстве завершились выплаты компенсаций по другим направлениям, за исключением выплат по миллиону рублей родственникам погибших.

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