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Первый пострадавший на Линейной скоро получит компенсацию за жильё

  • 13/03/2023, 15:55
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компенсация за квартиры в доме на Линейной
Всего решения приняты по собственникам 20 квартир.

В настоящее время подготовлен первый пакет документов от собственника жилья в доме на Линейной, разрушенного в результате взрыва газа в начале февраля. Всего решения о предоставлении компенсации приняты по 20 квартирам. Об этом в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и министр энергетики и ЖКХ Денис Архипов.

Нужно сказать, что по ряду квартир ещё не оформлено право собственности, поэтому нет оценки квартир, она будет идти вторым этапом, сообщает Денис Архипов. По тем квартирам, по которым право собственности зарегистрировано, такая работа проводится. Часть собственников уже согласилась с выкупной ценой. Поступила первая заявка людей, претендующих на квартиры.

Что касается самого дома, то, как рассказывает мэр Новосибирска, в настоящее время жильцы уже забрали вещи практически из всех квартир, и оформляются документы для последующего сноса здания.

Здание ограждено, взято под контроль частным охранным предприятием, рассказывает Анатолий Локоть. Объект в целом небезопасен, представляет определённую угрозу как конструкция.

Со своей стороны, губернатор области Андрей Травников поручил более оперативно решать вопрос по предоставлению нового жилья тем, кто желает в такой форме, а не в денежной получить компенсацию.

Напомним, что в доме №39 на ул. Линейной проживал 161 человек, включая арендаторов жилья. В результате взрыва газа погибли 14 жильцов, позднее ещё одна из пострадавших скончалась в больнице. Выжившие были расселены в общежития маневренного фонда, муниципальные социальные учреждения или разместились у родственников. Помимо компенсации утраченного жилья в мэрии Новосибирска анонсировали переговоры с банками по поводу аннулирования ипотеки тем жильцам, у кого она была оформлена. Кроме того, как недавно сообщали в городском руководстве завершились выплаты компенсаций по другим направлениям, за исключением выплат по миллиону рублей родственникам погибших.

 

Ранее редакция сообщала о трендах жилищного рынка в Новосибирске.

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : компенсация ущерба Взрыв газа на Линейной


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