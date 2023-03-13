Российские ученые определили 3D-структуру фермента для импортозамещения в сыроделии

Коллектив исследователей из Кольцово, Новосибирска, Барнаула, Уфы и Москвы определил пространственную структуру рекомбинантного химозина алтайского марала. Об этом сообщает Института катализа СО РАН. Такое исследование представляет интерес для российской пищевой промышленности. В настоящее время в России не производится отечественный рекомбинантный химозин, сыроделы используют импортную продукцию.

— С 2016 года мы ведем работы по созданию биотехнологических химозинов различных млекопитающих, поскольку рассчитываем найти самый эффективный химозин, а впоследствии — при помощи направленного дизайна — попытаться создать идеальный химозин, обладающий комплексом технологических свойств, важных для сыроделия», — отметил Дмитрий Щербаков, ведущий научный сотрудник отдела биоинженерии ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

В рамках исследования коллектив получил рекомбинантные химозины алтайского марала и лося, сотрудники Алтайского государственного университета — наработали необходимое количество белка, сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ), ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и лаборатории перспективных исследований мембранных белков Московского физико-технического института (МФТИ) на базе МФТИ провели успешную кристаллизацию одного из химозинов (химозина марала). После этого сотрудники МФТИ удаленно провели эксперимент в Европейском центре синхротронного излучения (ESRF, Франция) и совместно со специалистами НГУ и ЦКП «СКИФ» расшифровали и уточнили эту структуру.

Сейчас для воссоздания модели работы рекомбинантного химозина используется компьютерное моделирование, его проводит теоретическая группа «Кванты и динамика».

— Участвуя в подобных проектах сейчас, на этапе создании Центра, мы лучше понимаем, какие инфраструктурные и кадровые ресурсы необходимы для комфортной работы и какие компетенции должны быть у исследователей для определения пространственных структур биополимеров», — отметил Сергей Архипов, ответственный за направление «Структурная биология» ЦКП «СКИФ», старший научный сотрудник ЦКП «СКИФ», старший преподаватель кафедры химии твердого тела НГУ.

Ранее редакция сообщала о том, что алтайские таможенники задержали крупную партию контрабандного мумие.