«Первый театр» закрывает сезон премьерой

Пьеса Олега Богаева «Марьино поле» — это и фантасмагория, и мистификация, и драма, и даже «road movie». Павел Южаков охарактеризовал жанр спектакля как «мистическая комедия».

— Спектакль – не только о тех, кто устраивает войны, кто в них побеждает и погибает. Это спектакль о тех, кто ждёт и верит, что в мире возможны счастье и любовь. Зритель увидит историю трёх женщин, которые ждут своих любимых с войны. В этой истории есть юмор, фантастика, даже саспенс. Встречи героинь с демонами в виде Сталина и Гитлера, с забытыми героями-символами прошлого не только заставят зрителя вздрагивать от неожиданности, как в жанровой истории о путешествии, но и дадут возможность задуматься, простите за пафос, о судьбах Родины, — рассказывает Павел Южаков, режиссер, художественный руководитель МДТ «Первый театр».

Премьера состоится через неделю после Дня памяти и скорби – 22 июня, одной из самых печальных дат в истории России, начала Великой Отечественной войны.

Спектакли пройдут 29-30 июня на сцене бывшего театрального клуба «ПУЛя», цокольный этаж ДК Октябрьской революции, ул. Ленина, 24. Теперь это адрес «Первого театра».

Возраст: 16+