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Первый в мире цифровой двойник речного бассейна создадут в Кузбассе

  • 17/08/2022, 13:57
цифровизация
Он позволит оперативно получать объективные данные о том, что происходит на водных объектах региона, предсказать и предотвратить возможные проблемные ситуации.

Губернатор Кузбасса, председатель совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» Сергей Цивилев провел совещание с участием генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой, руководителей и представителей регионов СФО. В рамках заседания состоялась презентация проектов, поддержанных АСИ, в том числе разработанного по инициативе Сергея Цивилева масштабного проекта «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», как сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

— Создание запасов пресной воды и мониторинг ее качества — стратегическая задача, обозначенная на федеральном уровне. Проект по цифровизации Обь-Иртышского бассейна позволит оперативно получать объективные данные о том, что происходит на объектах и, таким образом, предсказать и предотвратить возможные проблемные ситуации на воде. Впоследствии наш опыт можно будет тиражировать в других субъектах России, — подчеркнул Цивилев.

Целью проекта является сохранение и экологическая реабилитация уникальных водных объектов, входящих в Обь-Иртышский бассейн, за счет построения системы комплексного управления водными ресурсами. Апробация предлагается на крупнейшем и самом промышленно нагруженном речном бассейне страны. Кроме того, именно Обь-Иртышский бассейн имеет стратегическое значение для реализации арктических проектов и является одним из крупнейших водных объектов трансграничного загрязнения — с Китаем и Казахстаном.

Проект создает условия для запуска масштабной программы импортозамещения цифрового оборудования экомониторинга российского производства. Уникальная система, которая будет создана в рамках проекта, не имеет аналогов в мире и станет востребованным экспортным продуктом, особенно в сфере контроля трансграничных загрязнений. Он создает предпосылки для технологического прорыва в государственном управлении природными ресурсами и значительно повышает экологическую безопасность жителей страны.

Пилотная отработка на территории КуZбасса прежде всего будет направлена на контроль загрязнений водных объектов. Направление детально проработано с Минприроды, Минцифры и МЧС России и готово к запуску. По результатам можно будет перейти к реализации проекта во всех 12 регионах Сибири и Урала, а затем масштабировать созданную систему на другие водные объекты России.

— Проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» в текущем году вошел в ТОП-100 форума «Сильные идеи для нового времени». Проект официально поддержали руководители всех 12 регионов Сибири и Урала, участие которых предусмотрено в проекте. Он получил высокую экспертную оценку в профессиональном сообществе и на федеральном уровне, включая администрацию президента, аналитический центр при правительстве РФ, Минприроды, Минцифры и МЧС России, — сказано в сообщении пресс-службы правительства Кемеровской области.

 

Ранее редакция сообщала, что на новосибирском Краснообске опробуют пилотный проект «Цифрового двойника» муниципальной инфраструктуры. 

Фото с сайта правительства Кемеровской области

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Рубрики : Инновации Власть Технологии

Регионы: Кемерово

Теги : экомониторинг ЦУР цифровизация


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