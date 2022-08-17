Мнение эксперта: развитие мобильных сетей в России практически остановилось

Виталий Шуб, руководитель центра по технологиям 5G на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) считает, что за последние 10-15 лет сотовая связь в России практически не развивается, сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на IT-портал habr.com.

По словам эксперта, основная причина тому — дефицит радиочастотного спектра. Несколько операторов делали попытки выйти на рынок, но остаться на нем не смогли из-за отзыва выданных ранее частот, сообщает IT-портал habr.com.

По словам Шуба, за последние три года российские операторы «выжали максимум» из доступных им частот. Она составляет в среднем по стране 18–25 Мбит/с, тогда как за границей на оборудовании LTE удавалось достичь 45 Мбит/с. Причина та же.

Назрела необходимость радикально исправлять ситуацию с «фатальным технологическим отставанием страны в развитии сотовой связи».

Ранее редакция приводила мнение эксперта о трендах на телеком-рынке, инвестиционных планах компании и новых технологиях, которые приходят в отрасль.