Первым в области тотально поумнеет Краснообск

ООО «Новосибирский научно-технологический центр» (ННТЦ) готовит к запуску в Краснообске пилотный проект по внедрению единой платформы технологического управления всей муниципальной инфраструктурой из единого центра на средства гранта Фонда содействия инновациям по программе развития. Об этом представители компании рассказали в ходе пресс-тура. Как сообщает учредитель и генеральный директор ННТЦ Владимир Ульянов, основной принцип проекта — объединить функционалы навигации и картографии, в частности сервисов вроде «Яндекса», «2ГИС» и соцсетей, в которых граждане в ходе общения обозначают окружающие их вызовы и проблемы.

— Речь о том, чтобы вытащить людей из «виртуальной виртуальности», если можно так сказать, в «виртуальную реальность», из отдельных чатов в общую среду, — рассказывает Ульянов. — Люди должны отмечать те факторы, которые им мешают. Обрабатывая с помощью аналитики, нейросетей эту информацию, нам удастся построить тепловую карту проблем или, наоборот, чего-то положительного.

Как пример в компании приводят актуальную для Новосибирска проблему уборки снега. Пилотный проект позволяет определить, в каком месте снег в большей степени мешает людям и его требуется убрать в первую очередь, не отвлекая ресурсы на менее значимые в этом плане объекты. То же самое касается оптимизации ремонта тепловых, электрических сетей, системы уличного освещения.

Помимо повышения эффективности и качества работ, специалисты компании отмечают и экономический плюс проекта для муниципалитетов.

— Наш продукт будет позволять эффективнее планировать бюджет муниципалитета, — сообщают разработчики. — Таким образом можно оценивать и экономить средства на ремонте теплосетей, уборке снега, содержании дорог. И здесь же мы планируем получать обратную связь от населения при помощи приложений. Уже реализована функция телеграм-бота, когда пользователи могут оставлять свои сообщения, прикреплять геолокации.

Следом за Краснообском в региональном правительстве в перспективе «обкатки» пилотного проекта рассматривают Кольцово и Академгородок.

— Для нас эта программа во многом определяющая, — говорит вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. — Программа развития Новосибирского научного центра тесно связана не только с проектами по строительству «СКИФ», кампуса университета, но и с тем, чтобы территория была привлекательна для людей, уровень комфорта соответствовал запросу граждан. Здесь важно научиться этим хозяйством управлять.

Помимо муниципалитетов, в настоящий момент уже заинтересованность высказывают промышленные предприятия, в том числе стратегической сферы, например ООО «Сибирская генерирующая компания».

— Для них это обратная связь с обществом, — поясняет гендиректор ННТЦ. — Они хотят видеть, где аварии, где потенциальные аварии. Задача — предсказать, где будет проблема. Для этого как раз необходима та самая информация.

ООО «Новосибирский научно-технологический центр» зарегистрировано 17 апреля 2012 года. Штатная численность компании — 150 сотрудников и экспертов предметной отрасли. Основной вид деятельности — научные исследования в области естественных и технических наук. Является резидентом Новосибирского Технопарка и «Сколково». Компании принадлежат более 30 патентов собственных разработок. Среди клиентов ННТЦ — «Роснефть», «Новатэк», «Газпромнефть», «Салым Петролеум».

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