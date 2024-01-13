Звукорежиссеров и продюсеров будет готовить театральный институт в Новосибирске

В планах дальнейшего развития Новосибирского государственного театрального института — набор на новые специальности «Звукорежиссура» и «Продюсер исполнительских искусств», а также запуск третьей ступени высшего образования — ассистентуры-стажировки по направлению «Режиссёр драмы». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого вице-губернатора Юрия Петухова.

По его словам, губернатор области также поручил руководству института и Министерству культуры проработать вопрос приобретения новых помещений для общежития вуза. Кроме того, планируется провести ремонт фасада и кровли основного здания института.

Напомним, в 2022 году Новосибирский государственный театральный институт получил новое здание — ДК «Энергия». До этого вуз работал в четырех помещениях. Новый театральный зал учебного театра позволил в два раза увеличить посещаемость спектаклей, в три раза — количество продаж по «Пушкинской карте». Кроме того, в вузе были открыты новые специализации — «Режиссёр тетра кукол» и «Режиссёр музыкального театра».

Ранее редакция сообщала о том, что кэшбэк за билет в театр по «Карте жителя Новосибирской области» могут получать сибиряки.