Эндокринолог: кофе снижает риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона

Неврологи из Италии выяснили, что биологически активные компоненты кофе, включая кофеин, улучшают моторику и способны подавлять тремор, пишет эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале. При этом кофе обладает не только профилактическим, но и лечебный эффектом. Если его пить на регулярной основе, то риск возникновения болезни Паркинсона снизится на 29%, а болезни Альцгеймера — на 65%.
Однако врач предупреждает, что не стоит пить кофе литрами, так как это лишь повысит риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Достаточно одной-двух чашек в день, чтобы защитить себя от вышеуказанных болезней.
Доктор подчеркнула, что пить кофе на завтрак — плохая идея. Предпочтительнее сделать это через час после еды, но не раньше. И это должен быть качественный натуральный кофе без каких бы то ни было добавок.
— И, конечно же, без сахара, сиропов, молока и прочего, — заключила специалист.
Ранее редакция сообщала о дефиците препарата от повторного инфаркта.
Фото: freepik.com — freepik
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