Халаты, тапочки и туалетную бумагу могут включить в полис ОМС

В документе Минздраву РФ предлагается рассмотреть возможность создания стандартов сервисного обслуживания, в соответствии с которым в ОМС включат оплату предметов быта, необходимых пациентам в медицинских стационарах, — халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги и т. п, пишут «Известия».

По словам участника парламентских слушаний, главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, данную инициативу нужно поддержать, так как очень часто складываются ситуации, когда пациент оказывается в больнице, где отсутствуют элементарные бытовые предметы.

Такая мера, по мнению Павлова, необходима для совершенствования качества медуслуг и реализовать ее можно в первую очередь для социально-незащищенных граждан.

Ранее редакция сообщала, что неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу.