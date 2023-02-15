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В Новосибирске вновь заговорили о пешеходной улице Ленина

  • 15/02/2023, 10:15
Автор:
улица Ленина
Эту инициативу начали продвигать застройщики.

Ассоциация«Региональный деловой клуб строителей» по итогам расширенного заседания инициировала рассмотрение возможности превращения улицы Ленина в центре Новосибирска в пешеходную зону, причём не на время, к примеру, новогодних праздников или летнего сезона, а, что называется, на постоянной основе. Соответствующее обращение поступило в комитет Заксобрания по промышленной, транспортной и информационной политике.

Просим вас подержать инициативу о создании пешеходной улицы в Новосибирске на улице Ленина, говорится в тексте обращения в Заксобрание, впоследствии переадресованного городским властям, в полномочиях которых находится рассмотрение и решение данного вопроса. На первом этапе от пересечения Красного проспекта с ул. Урицкого и на последующем этапе до пресечения с ул. Революции. Мировой опыт доказывает, что создание пешеходных зон в городском историческом центре способствует повышению уровня комфортной городской среды, развитию коммуникаций и служит отправной точкой развития культуры, бизнеса и туристической привлекательности.

Стоит отметить, что участок улицы Ленина от площади Ленина до проспекта Димитрова периодически и так становится пешеходным, но только на время, к примеру, летнего сезона или новогодних каникул. Однако, как отмечают в мэрии, даже временная пешеходизация улицы уже создаёт некоторые проблемы.

Здесь очень большое количество хозяйствующих субъектов, которые работают в этом параметре, в этой дислокации, напоминает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев. Им обязательно нужно каким-то образом подъезжать для загрузок разгрузок, там происходит ежедневная работа. Далее, спецтехника пожарные машины, полиция. Нужно проработать всю локацию, чтобы мы потом не думали, как решать эти вопросы постфактум. Вопрос требует тщательной проработки.

Напомним, что свои претензии ранее высказывали и представители ряда расположенных на параллельной ул. Ленина — Вокзальной магистрали компаний, для сотрудников и гостей которых, передвигающихся на личном автотранспорте, доступ к данным объектам усложнялся.

На самой же ул. Ленина сейчас кипят страсти вокруг возможного жилого строительства на месте Универсама.

В ходе обсуждения мнения депутатов по поводу перспектив улицы Ленина разделились.

Я под каждым словом обращения подписываюсь, поддерживаю предложение о переводе улицы в пешеходную, говорит председатель комитета Валерий Ильенко. Но необходим комплекс мероприятий, чтобы эту улицу закрыть.

В поддержку высказался и депутат Александр Барсуков.

Вопрос не нов, но он пока не находит поддержки в соответствующих структурах, комментирует Барсуков. Это непростой вопрос, он требует массу мероприятий, к примеру, в части логистической схемы, облагораживании зданий, фасадов. Это обращение нужно отправить в адрес мэрии, чтобы там рассмотрели и приняли решение. Мы будем поддерживать, но не знаем, почему этот вопрос не будирует город.

Свои аргументы против и опять же со ссылкой на мировой опыт озвучил зампредседателя комитета Сергей Титков.

Такие обращения были давно, говорит Титков.   30 лет назад я был за то, чтобы сделать наш, новосибирский Арбат. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня, если смотрим по локации, то должны говорить об ул. Советской, которая проездная, ул. Урицкого и ул. Революции. В стране и мире решаются такие вопросы. В Нижнем Новгороде есть пешеходная улица. В мире есть в полном объёме пешеходные улицы, а есть в ограниченном виде, где транспорт допускается. Прага, Площадь Вацлава, её пересекает трамвайный путь. Я бы предпочёл рассмотреть жёсткое ограничение: никаких стоянок, никаких транзитов. Начинать надо с ограничений, но ни в коем случае не перекрывать.

Как было сказано, данное обращение, депутаты «спустили» на мэрию и горсовет Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала, как временно пешеходная улица Ленина встречала новогодние праздники.

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Рубрики : Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Ленина пешеходная улица в Новосибирске общественное пространство


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