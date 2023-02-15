В Новосибирске вновь заговорили о пешеходной улице Ленина

Ассоциация«Региональный деловой клуб строителей» по итогам расширенного заседания инициировала рассмотрение возможности превращения улицы Ленина в центре Новосибирска в пешеходную зону, причём не на время, к примеру, новогодних праздников или летнего сезона, а, что называется, на постоянной основе. Соответствующее обращение поступило в комитет Заксобрания по промышленной, транспортной и информационной политике.

— Просим вас подержать инициативу о создании пешеходной улицы в Новосибирске на улице Ленина, — говорится в тексте обращения в Заксобрание, впоследствии переадресованного городским властям, в полномочиях которых находится рассмотрение и решение данного вопроса. — На первом этапе — от пересечения Красного проспекта с ул. Урицкого и на последующем этапе до пресечения с ул. Революции. Мировой опыт доказывает, что создание пешеходных зон в городском историческом центре способствует повышению уровня комфортной городской среды, развитию коммуникаций и служит отправной точкой развития культуры, бизнеса и туристической привлекательности.

Стоит отметить, что участок улицы Ленина от площади Ленина до проспекта Димитрова периодически и так становится пешеходным, но только на время, к примеру, летнего сезона или новогодних каникул. Однако, как отмечают в мэрии, даже временная пешеходизация улицы уже создаёт некоторые проблемы.

— Здесь очень большое количество хозяйствующих субъектов, которые работают в этом параметре, в этой дислокации, — напоминает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев. — Им обязательно нужно каким-то образом подъезжать для загрузок — разгрузок, там происходит ежедневная работа. Далее, спецтехника — пожарные машины, полиция. Нужно проработать всю локацию, чтобы мы потом не думали, как решать эти вопросы постфактум. Вопрос требует тщательной проработки.

Напомним, что свои претензии ранее высказывали и представители ряда расположенных на параллельной ул. Ленина — Вокзальной магистрали — компаний, для сотрудников и гостей которых, передвигающихся на личном автотранспорте, доступ к данным объектам усложнялся.

На самой же ул. Ленина сейчас кипят страсти вокруг возможного жилого строительства на месте Универсама.

В ходе обсуждения мнения депутатов по поводу перспектив улицы Ленина разделились.

— Я под каждым словом обращения подписываюсь, поддерживаю предложение о переводе улицы в пешеходную, — говорит председатель комитета Валерий Ильенко. — Но необходим комплекс мероприятий, чтобы эту улицу закрыть.

В поддержку высказался и депутат Александр Барсуков.

— Вопрос не нов, но он пока не находит поддержки в соответствующих структурах, — комментирует Барсуков. — Это непростой вопрос, он требует массу мероприятий, к примеру, в части логистической схемы, облагораживании зданий, фасадов. Это обращение нужно отправить в адрес мэрии, чтобы там рассмотрели и приняли решение. Мы будем поддерживать, но не знаем, почему этот вопрос не будирует город.

Свои аргументы против и опять же со ссылкой на мировой опыт озвучил зампредседателя комитета Сергей Титков.

— Такие обращения были давно, — говорит Титков. — 30 лет назад я был за то, чтобы сделать наш, новосибирский Арбат. Сегодня ситуация изменилась. Сегодня, если смотрим по локации, то должны говорить об ул. Советской, которая проездная, ул. Урицкого и ул. Революции. В стране и мире решаются такие вопросы. В Нижнем Новгороде есть пешеходная улица. В мире есть в полном объёме пешеходные улицы, а есть в ограниченном виде, где транспорт допускается. Прага, Площадь Вацлава, её пересекает трамвайный путь. Я бы предпочёл рассмотреть жёсткое ограничение: никаких стоянок, никаких транзитов. Начинать надо с ограничений, но ни в коем случае не перекрывать.

Как было сказано, данное обращение, депутаты «спустили» на мэрию и горсовет Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, как временно пешеходная улица Ленина встречала новогодние праздники.