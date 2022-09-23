Петербург приглашает предпринимателей в мультикорпоративный акселератор «Инновации в ТЭК»

В Петербурге начался прием заявок в мультикорпоративный акселератор «Инновации в ТЭК».

Подать заявку могут стартапы и компании, у которых есть готовое технологическое решение или идея в области капитального строительства, новых материалов и технологий нанесения покрытий, химических технологий, электроники, микроэлектроники и приборостроения, металлургии, информационной безопасности, новых производственных технологий и энергоперехода.

Претенденты на вступление в акселератор должны обладать техническими и предпринимательскими компетенциями, иметь потенциал внедрения на энергетическом рынке и предоставить информацию о проекте. Участники первого набора акселератора также получат возможность найти стратегических партнеров по бизнесу, сертифицировать разрабатываемую технологию по международным стандартам, получить консультации от ведущих экспертов в сфере энергетики.

Заявки принимаются до 1 декабря.