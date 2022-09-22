В Новосибирске открылся первый за Уралом чайный бар

Техническое открытие чайного бара от Чайного клуба «Ча Жень» прошло 19 сентября. Клуб расположен рядом с площадью Ленина. Основатель проекта — Евгений Дюков.

— На данный момент готово не все задуманное, поэтому мы активно доделываем оставшиеся нюансы, но уже рады вас видеть в новом формате. Бонусом ко вкусному чаю станет экскурсия. Чайный Женя там почти постоянно, приходите отвлекать его от ремонта, чтобы отдохнул, — говорится в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас чайный бар работает в формате 2 залов. Из меню — горячий чай и коктейли в стаканчиках, есть несколько наборов посуды для чаепития внутри и немного чая на продажу. На подходе — чайные десерты, молочные чайные коктейли, холодный чай и лимонады. Вскоре в баре планируют запустить кабинет массажиста. Праздничное чайного бара открытие намечено на 7 ноября. Средний чек на чай с собой в баре составляет 150 рублей, чай в баре — 250 рублей, в дни чайных безлимитов — 500 рублей.

— Первый чайный клуб на Речном вокзале мы открыли в Новосибирске семь лет назад, второй в Академгородке — два года назад. Они уже давно окупаются, и мы решили развиваться дальше, — пояснил редакции Евгений Дюков. — Я изучил чайные бары в Москве и Санкт-Петербурге, в прошлом году они начали открываться в Тюмени и Екатеринбурге, и тема мне понравилась. Это как кальянная, но без кальяна — место для отдыха, расслабления, где можно попробовать интересные неалкогольные чайные коктейли. Мы показываем чай в новом формате.

По его словам, в чайные клубы в Новосибирске приходит много гостей, и эта ниша рынка имеет хорошие перспективы развития.

— На мой взгляд, кофейни всем начали надоедать, и чайные бары сейчас могут занять свою нишу. По сути, чайные бары и клубы сейчас находятся в том же положении, в котором были кофейни в начале 2000-х, — пояснил предприниматель. — Включение в список услуг массажа — мое решение. Я сам очень люблю эту процедуру, а после нее выпить вкусного чая. Думаю, что два этих предложения дополняют друг друга. Посмотрим, как гипотеза сработает.

В планах Евгения Дюкова — в течение года тестировать новый формат, а потом превратить его в франшизу и тиражировать бизнес, чтобы партнеры могли покупать франшизу открывать аналогичные площадки в других городах быстро и просто. По его словам, это интересные инвестиции в бизнес.

«Ча Жень» — клуб любителей и профессионалов чайного дела, основанный в 2011 году в Новосибирске. На площадках клуба проходят мастер-классы по завариванию чая, разработке чайной карты, формируются рецепты авторских напитков и десертов на основе чая, а также проводится обучение персонала, работающего с чаем. «Ча Жень» также сотрудничает с банными комплексами Новосибирска и поставляет им чай по оригинальным рецептам.

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