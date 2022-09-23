Проезд в общественном транспорте Новосибирска уже точно подорожает

Мэрия Новосибирска в ближайшее время готовится представить депутатам горсовета на рассмотрение документацию по поводу изменения тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев сообщил, отвечая на вопросы депутатов в ходе заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству. По словам Васильева, необходимая для этого документация собрана. О том, в каких видах транспорта и на какую сумму будет изменен тариф, в ходе комиссии сказано не было. В кулуарах, по информации редакции, обсуждается информация о повышении тарифа до 30 рублей.

— У нас составлен график, — сообщает руководитель департамента транспорта. — Уткина (Лариса Уткина, начальник департамента экономики. — Ред.) его четко контролирует. Мы собрали необходимый пакет документов. Сейчас проверяем обоснованность, устраняем какие-то вопросы и недостатки. И в ближайшее время выходим на обсуждение, в том числе с депутатским корпусом.

— Мы понимаем, что подходит время принятия решения по тарифу на пассажирские перевозки, заявил, обращаясь к чиновнику, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. — С текущего года это полномочия мэрии. Вопрос деликатный, серьезный. Хотелось бы, чтобы депутаты были в этот процесс вовлечены. Ждем информацию о тарифах на проезд, будем готовы ее обсуждать.

Депутаты намерены участвовать в принятии соответствующих решений.

Напомним, что подорожание проезда в метро в конце августа анонсировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, аргументируя это необходимостью компенсации инфляционных издержек.

— Повышение тарифа на проезд необходимо, чтобы компенсировать инфляционные издержки, — говорил тогда градоначальник. — В противном случае метрополитен попадет в экономическую яму.

Еще раньше — в конце прошлого года — возможное подорожание проезда для «разовых» пассажиров прогнозировал замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин. По словам Никулина, для граждан, пользующихся общественным транспортом регулярно, действует разнообразная система льготного проезда.

В настоящее время стоимость одного проезда в метро составляет 27 рублей, в автобусе — 26 рублей, в троллейбусе и трамвае — 25 рублей.

Ранее редакция сообщала, как новосибирцы оценивают состояние общественного транспорта.