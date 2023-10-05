Филиал химико-технологического колледжа создадут в Кольцово

В наукограде Кольцово готовятся к завершению последнего долгостроя, расположенного рядом с Биотехнологическим лицеем №21. Ранее на этом месте планировалось создать спортивный отель.

— Мы решили сделать из долгостроя филиал Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д. И. Менделеева. На нас с таким предложением вышел колледж, нас услышало Минобразования и губернатор, — пояснил на пресс-конференции мэр Кольцово Николай Красников.

По его словам, 100 млн рублей на завершение объекта наукоград получит по федеральной программе «Профессионалитет», 200 млн рублей — будет выделено из областного бюджета. Кольцово войдет в проект объектом.

— Филиал колледжа будет расположен рядом с лицеем, который будет делиться с ним своими помещениями. Рассчитываем, что к сентябрю 2025 года проект будет запущен, —подчеркнул Красников.

Напомним, о перепрофилировании объектов под нужды учреждений среднего профессионального образования в Новосибирске говорил в августе Сергей Федорчук, который на тот момент был министром образования Новосибирской области. Он объяснял это тем, что многие колледжи и техникумы региона уже работают с перегрузкой в две смены.

Николай Красников на пресс-конференции уточнил, что для Кольцово размещение близкого по научной тематике учреждения профобразования, очень интересно.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кольцово создадут медицинский кластер международного уровня.