Певица Zivert будет снимать клип в Новосибирской области

Певица Zivert дала обещание снять клип в Новосибирской области. Клип будет на песню Нины Рейн и ее внучки Полины Кузнецовой из Новосибирской области. Обещание было дано на шоу «Конфетка».

Обе исполнительницы из поселка Чернаково. Они пишут различные песни и снимают клипы, которые набирают большое количество просмотров.

Эпизод с новосибирскими исполнительницами вышел 20 января. В выпуске звезды пытались перепеть песни народных авторов. Призом в случае выигрыша являются 300 тысяч рублей.

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