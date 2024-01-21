Певица Zivert будет снимать клип в Новосибирской области

Певица Zivert дала обещание снять клип в Новосибирской области. Клип будет на песню Нины Рейн и ее внучки Полины Кузнецовой из Новосибирской области. Обещание было дано на шоу «Конфетка».
Обе исполнительницы из поселка Чернаково. Они пишут различные песни и снимают клипы, которые набирают большое количество просмотров.
Эпизод с новосибирскими исполнительницами вышел 20 января. В выпуске звезды пытались перепеть песни народных авторов. Призом в случае выигрыша являются 300 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», может лишиться новых ролей.
Фото: скриншот со страницы шоу «Конфетка» в ВКонтакте
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