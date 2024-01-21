Группа ВИС объяснила увеличение срока строительства поликлиники в Новосибирске

Группа ВИС объяснила объяснил сдвиг сроков строительства поликлиники № 16 на Площади Райсовета в Новосибирске.
— Перенес сроки сдачи объектов из-за того, что столкнулся с рядом трудностей при строительстве, — говорится в сообщении.
По словам компании, потребовалось перенести теплотрассу, а для согласования всей документации ушел год. В связи с этим застройщику потребовалось достроить еще 120 метров трубопровода.
Однако на данный момент, как сообщает компания, завершены работы по устройству свайного поля и выносу теплотрассы.
Также ВИС отмечает, что первые две поликлиники, №2 на ул. Татьяны Снежиной и №7 на ул. Пролетарской уже полностью укомплектованы всей медтехникой и ожидают разрешения на ввод.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия продлила разрешения на строительство двух поликлиник в Новосибирске.
Фото со страницы группы ВИС в Вконтакте
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