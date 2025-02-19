Пик заболеваемости гриппом в Новосибирске сдвинулся на несколько недель

Пик заболеваемости гриппом в Новосибирской области в этом году будет на несколько недель позже обычного.

— Причины этого пока неизвестны. Существуют разные версии, в том числе аномально теплая зима. Еще одной причиной могло стать увеличение количества прошедших вакцинацию против гриппа в 2024 году в сравнении с 2023 годом, — рассказал Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, академик РАН.

Как сообщил Нетесов, в текущем эпидемиологическом сезоне наблюдается смена штаммов вирусов гриппа типа А. Если в прошлом сезоне преобладали штаммы подтипа H3N2, то теперь всё чаще встречаются штаммы подтипа H1N1.

Это связано с тем, что в обществе сформировался сильный коллективный иммунитет к вирусам подтипа H3N2. Многие люди были вакцинированы от этого заболевания, а те, кто всё же заразился в прошлом сезоне, перенесли его в лёгкой форме.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом. Все выявленные штаммы гриппа относятся к тем, что были включены в состав вакцин.