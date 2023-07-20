Пилота, посадившего вертолет на заправке, оштрафовали

В Республике Алтай частный пилот привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Постановление уполномоченного органа в законную силу не вступило.

— В июне 2023 года житель Новосибирска осуществил посадку и взлет воздушного судна Robinson R44 вблизи автозаправочной станции и линий электропередач в с. Акташ Республики Алтай с грубым нарушением норм безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирске.