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Пилота, посадившего вертолет на заправке, оштрафовали

  • 20/07/2023, 10:18
Автор:
посадка вертолета око заправки
Сумма штрафа — 20 тыс рублей.

В Республике Алтай частный пилот привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением штрафа в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Постановление уполномоченного органа в законную силу не вступило.

— В июне 2023 года житель Новосибирска осуществил посадку и взлет воздушного судна Robinson R44 вблизи автозаправочной станции и линий электропередач в с. Акташ Республики Алтай с грубым нарушением норм безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирске.

 

Фото со страницы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Республика Алтай

Теги : посадка вертолета око заправки вертолет в Республике Алтай


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