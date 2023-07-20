Госорганы будут следить за решениями собраний собственников квартир

По оценке экспертов, до 90% протоколов собраний собственников жилья фальсифицируются. Поэтому государственные жилищные инспекции возьмут на контроль решения собраний собственников жилья, передают «Известия». Соответствующий законопроект уже поддержала правительственная комиссия по законодательной деятельности.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, зачастую протоколы подделывают, что в итоге приводит к нецелевому использованию средств.

Член общественного совета при Минстрое РФ Александр Евсеев отметил, что необходим реестр протоколов решений по капремонту. Таким образом информация о ведении ремонтных работ будет упорядочена.

Ранее редакция сообщала, что жители многоквартирных домов Новосибирска переплатили за капремонт 63 млн рублей.