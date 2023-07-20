Трудовой спор Рината Максютова к Роспотребнадзору о восстановлении на работе передан в Новосибирский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области в ВКонтакте.
— Определением Новосибирского районного суда от 19.07.2023 дело передано по подведомственности на рассмотрение в Новосибирский областной суд в связи с тем, что в нем содержатся сведения, составляющие государственную тайну, — говорится в сообщении.
Иск о восстановлении работе Рината Максютова поступил в Новосибирский районный суд 15 июня 2023 года.
Напомним, что 17 мая 2023 года главой Роспотребнадзора было принято решение об увольнении с поста директора Рината Максютова. Как следует из приказа (копия документа есть в распоряжении редакции), причиной была названа «утрата доверия». Ринат Максютов якобы «не принял мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», а также нарушил закон «О противодействии коррупции».
Вместе с Максютовым должности лишилась и его заместитель Елена Гаврилова.
Ранее редакция сообщала о том, что суд начал рассматривать дело по иску экс-директора «Вектора» Рината Максютова.
Фото: pixabay.com, succo
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