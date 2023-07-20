Трудовой спор Рината Максютова к Роспотребнадзору о восстановлении на работе передан в Новосибирский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области в ВКонтакте.

— Определением Новосибирского районного суда от 19.07.2023 дело передано по подведомственности на рассмотрение в Новосибирский областной суд в связи с тем, что в нем содержатся сведения, составляющие государственную тайну, — говорится в сообщении.

Иск о восстановлении работе Рината Максютова поступил в Новосибирский районный суд 15 июня 2023 года.