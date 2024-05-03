S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Шанхай

Со 2 мая авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые полеты из Новосибирска в китайский Шанхай. Рейсы выполняются два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

— S7 Airlines продолжает расширять сеть международных маршрутов, в том числе по странам Азии, — пояснили в компании-авиаперевозчике.

Из Новосибирска самолеты будут вылетать в 18.30, время полета составит около 6 часов. Обратным рейсом из Шанхая в Новосибирск можно будет вернуться в 07.45 по местному времени.

Полеты будут выполняться на Boeing 737-800, рассчитанный на 168 пассажиров эконом-класса и 8 — в бизнес-классе.

Ранее редакция сообщала о том, что с 24 мая S7 возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Астану и Алма-Ату. Улететь в эти два города можно будет дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.