Питание новосибирских школьников на 64 % состоит из местной продукции

В среднем объём продуктов питания, закупаемых для образовательных учреждений Новосибирской области у местных производителей, составляет 64%. Об этом в ответ на запрос Infopro54 рассказали в региональном Министерстве образования.

— В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Закупки продуктов питания и сырья реализуются комбинатами питания, сторонними организациями, предоставляющими услугу питания (аутсорсинг), образовательными организациями самостоятельно в соответствии законодательством Российской Федерации в сфере закупок с соблюдением принципов конкуренции и размещением информации о проводимых закупках в открытом доступе, — уточнили в Министерстве.

В ведомстве добавили, что в Новосибирской области не производятся свежие фрукты и океаническая рыба. При этом в регионе крайне конкурентный рынок круп и макаронных изделий. Кроме того, в области достаточно оптово-розничных торговых предприятий, способных обеспечить поставки почти всех видов продуктов, не требующих создания специальных условий для хранения и перевозки (сахар, консервы, кондитерские изделия, бакалея и т.д.).

— По информации муниципальных образований Новосибирской области средний показатель удельного веса закупаемых для нужд образовательных организаций продуктов питания, производимых на территории региона, находится на уровне 64%, — рассказали в Министерстве.

Местные производители полностью закрывают потребность образовательных учреждений региона в хлебе и хлебобулочных изделиях, на 97 % — в картофеле, на 93 % — в мясе и мясопродуктах. На 86% новосибирские школьники обеспечены местным молоком и молокопродуктами.

Наибольшую конкуренцию региональным производителям в поставках пищевой продукции составляют производители Алтайского края и соседних областей (Кемеровская, Омская и Томская), добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что обеды в школах Новосибирской области хотят сделать бесплатными для всех учеников.